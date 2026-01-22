فالج کے مریضوں کو بولنے کے قابل بنانے والا اے آئی کالر

یہ کالر مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے فالج کے مریضوں کو دوبارہ اپنی آواز میں بولنے کے قابل بناتا ہے

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup
(تصویر: یونیورسٹی آف کیمبرج)

کیمبرج یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے پہننے کے لیے ایک ایسا کالر تیار کیا ہے جو مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے فالج کے مریضوں کو دوبارہ اپنی آواز میں بولنے کے قابل بناتا ہے۔

ری وائس نامی یہ اے آئی کالر پہننے والے کے اسپیچ سگنلز اور جذباتی اشاروں کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تاکہ بولنے والے کے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو دوبارہ کر سکیں۔

یہ ڈیوائس موجودہ اسسٹیو اسپیچ ٹیکنالوجیز (جو یا تو غیر مؤثر ہیں یا ان کے لیے خطرناک دماغ کے امپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے) میں بہتری لے کر آئی ہے۔

یونیورسٹی آف کیمبرج کے ایک پروفیسر لوئیگی اوچی پِنٹی کا کہنا تھا کہ فالج کے مریض عموماً کچھ مشقوں کے بعد تکراری ڈرلز کر سکتے ہیں لیکن ان کو اکثر روز مرہ کی گفتگو کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔

اور چونکہ بہت سے مریض وقت کے ساتھ اپنی تقریباً تمام یا مکمل بولنے کی صلاحیت دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے دماغ میں پیچیدہ امپلانٹس لگانے کی ضرورت نہیں رہتی، البتہ ایسی سہولیات کی سخت ضرورت ہے جو زیادہ فطری، آسان اور پورٹ ایبل ہوں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

 Jan 21, 2026 11:17 PM |
عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

 Jan 21, 2026 10:59 PM |
شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |

متعلقہ

Express News

10 کروڑ برس سے سویا ہوا بلیک ہول آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا

Express News

ڈرون کا توڑ، چین نے مائیکروویو شعاعوں والا جدید ہتھیار ایجاد کرلیا

Express News

برقی کچرے سے نمٹنے کیلئے ’چاکلیٹ‘ سے بنا سرکٹ بورڈ تیار

Express News

2026 میں اوپن اے آئی کا مصنوعی ذہانت کو حقیقی طور پر کارآمد بنانے کا عزم

Express News

سورج سے خارج ہوئی شدید لپٹوں سے امریکا و یورپ جگمگا اٹھے

Express News

سام سنگ کے اسمارٹ فون نے ریلیز سے قبل ہی دھوم مچادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو