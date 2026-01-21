10 کروڑ برس سے سویا ہوا بلیک ہول آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا

بلیک ہول کے فعال ہونے کا مشاہدہ خلا میں دور دراز موجود کہکشاں J1007+3540 کے مرکز میں کیا گیا

ویب ڈیسک January 21, 2026
خلا میں 10 کروڑ برس سے سویا ہوا عظیم الجثہ بلیک ہول خلائی آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا۔

بلیک ہول کے فعال ہونے کا مشاہدہ خلا میں دور دراز موجود کہکشاں J1007+3540 کے مرکز میں کیا گیا۔

کہکشاں کے اندر ایک عظیم الجثہ بلیک ہول موجود تھا جو گزشتہ 10 کروڑ برس سے غیر فعال تھا۔

ریڈیو تصاویر میں ایک کہکشاں دکھائی گئی ہے جسے رائل آسٹرونومیکل سوسائٹی ’بے ہنگم، انتشار میں مبتلا کشمکش‘ کہتی ہے۔ یہ کہکشاں خلا میں 10 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے۔

یہ کشمکش اس بلیک ہول سے دوبارہ خارج ہونے والے جیٹس اور وہاں موجود کہکشاں کے جتھوں کے درمیان ہے۔

سائنس دانوں نے اس خلائی انتشار کو لو فریکوئنسی ایرے (LOFAR) اور بھارت کی اپ گریڈڈ جائنٹ میٹرویو ریڈیو ٹیلی اسکوپ (uGMRT) سے عکسبند کیا۔
