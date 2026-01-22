لاہور میں شیرنی کا 8 سالہ بچی پر حملہ، شیرنی اور اس کے مالکان گرفتار

پولیس نے نواں کوٹ کے علاقے میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے شیرنی اور ملزمان کو تین گھنٹے کے اندر گرفتار کرلیا

ویب ڈیسک January 22, 2026
جنوبی افریقہ کے نیشنل پارک میں شیروں کے حملے میں اکثر سیاح زخمی ہوجاتے ہیں اور کبھی کبھی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ فوٹو فائل

لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں شیرنی کے 8 سالہ بچی پر حملے کے واقعے میں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شیرنی اور اس کے مالکان کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق یہ کارروائی ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر عمر کی سربراہی میں عمل میں لائی گئی۔

ترجمان نے بتایا کہ واقعے کے بعد ملزمان جائے وقوعہ بھیکیوال سے شیرنی کو ساتھ لے کر فرار ہوگئے تھے، تاہم ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر فوری آپریشن شروع کیا گیا۔ پولیس نے نواں کوٹ کے علاقے میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے شیرنی اور ملزمان کو تین گھنٹے کے اندر گرفتار کرلیا۔

لاہور میں شیر کا 8 سالہ بچی پر حملہ

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے پاس شیرنی رکھنے کا کوئی قانونی لائسنس موجود نہیں تھا۔ شیرنی کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں واقع بھیکیوال کی کچی آبادی میں ایک پالتو شیرنی نے 8 سالہ بچی پر حملہ کر کے اُسے زخمی کردیا تھا جس کے بعد ملزمان شیرنی کو لے کر فرار ہوگئے تھے۔
