لاہور:
مغربی سسٹم کے زیر اثر مری میں بارش کے ساتھ 12 سے 20 انچ تک برفباری متوقع ہے جس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے اہم ہدایات بھی جاری کر دیں۔
صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ انتظامات کا جائزہ لینے مری پہنچے، صوبائی وزیر نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اجلاس کی صدارت کی۔ برف باری، روڈ کلیئرنگ اور لینڈ سلائیڈنگ سے نمٹنے کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ آج اور کل مری میں برف باری اور بارش کی پیش گوئی ہے، 12 سے 20 انچ برف پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
صوبائی وزیر مواصلات نے ہدایت کی کہ حساس شاہراہیں اور پوائنٹس کی نشاندہی مکمل کی جائے، مری میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے۔
ملک صہیب احمد بھرتھ نے ہدایت دی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رسپانس یقینی بنایا جائے گا، محکمہ موسمیات سے مکمل رابطہ رکھا جائے اور بروقت اَپ ڈیٹس لی جائیں۔
صوبائی وزیر نے مری کی مختلف شاہراہوں کا معائنہ کرنے کے ساتھ سالٹ کیمپس اور ٹورسٹ فیسلیٹیشن سینٹرز کا دورہ کیا۔ میکنیکل ونگ کی برف ہٹانے اور روڈ کلیئر کرنے والی مشینری کا جائزہ لیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سیاحوں اور مقامی آبادی کو سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک ہے، برف باری کے طوفان سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے۔ ہائی وے ڈیپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122 اور دیگر ادارے مکمل رابطہ رکھیں۔
صوبائی وزیر نے کہا کہ نمک کے بیگز کی وافر مقدار اسٹور رومز میں موجود ہے، مری میں 13 ٹورسٹ فیسلیٹیشن سینٹرز مکمل طور پر فعال ہیں۔
ڈی سی مری، اسسٹنٹ کمشنر، محکمہ ہائی وئے اور میکینکل ونگ کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔