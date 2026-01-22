نوجوانوں کی تربیت کیلئے پاک فوج کے زیر اہتمام آئی ایس پی آر انٹرن شپ پروگرام جاری 

دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں فتنہ الخوارج کی نظریاتی بنیاد کو سمجھنا اور ہدف بنانا ہوگا، احمد حسن العربی

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup

نوجوان نسل کی قومی تربیت کیلئے پاک فوج کے زیر اہتمام آئی ایس پی آر انٹرن شپ پروگرام ملک بھر میں جاری ہے۔

آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ میں مشہور تجزیہ نگار اور اسکالر احمد حسن العربی کی طلبہ کیساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔

احمد حسن العربی نے  پاکستان  میں موجود دہشتگرد عناصر اور ان کے گمراہ کن پروپیگنڈا سے متعلق نوجوانوں کو آگاہ کیا۔ معروف تجزیہ نگار اور اسکالر احمد حسن العربی نے طلبہ کے سوالات کے جامع اور مدلل جوابات دیے۔

اس موقع پر احمد حسن العربی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں فتنہ الخوارج کی نظریاتی بنیاد کو سمجھنا اور ہدف بنانا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ یہ گروہ قرآن کی اُن آیات کو، جو غیر مسلموں  کیلئے  مخصوص ہیں مسلمانوں پر لاگو کر کے گمراہ کن بیانیہ پھیلاتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ فتنہ الخوارج کے پیچھے بھارت کا کردار واضح ہے،  ان کا مقصد پاکستان میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم کو متحد ہو کر خوارجی عناصر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔

احمد حسن العربی نے بلوچستان میں موجود دہشتگرد تنظیموں کو بلوچ قوم کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا اور کہا کہ پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کیلئے فتنہ الخوارج کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

 Jan 21, 2026 11:17 PM |
عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

 Jan 21, 2026 10:59 PM |
شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

 Jan 21, 2026 06:36 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو