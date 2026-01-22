پشاور:
پشاور میں موسم ابر آلود ہوگیا ہے جبکہ شہر اور گرد و نواح میں گہرے بادلوں سے بارش شروع ہوگئی، جس کے باعث موسم مزید سرد ہوگیا ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی و بالائی علاقوں میں 23 جنوری تک برفباری کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق چترال بالائی و زیریں، دیر بالائی و زیریں، باجوڑ، ملاکنڈ، سوات اور بونیر میں اکثر مقامات پر بارش جبکہ پہاڑوں پر برفباری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شانگلہ، کوہستان بالائی و زیریں، کولئی پالس، بٹگرام، تورغر، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بھی بارش اور بلند پہاڑوں پر برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
ہری پور، مہمند، اورکزئی، خیبر، کرم، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان اور صوابی میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوہاٹ، ہنگو، کرک، لکی مروت، بنوں، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی و جنوبی وزیرستان کے اضلاع میں بھی وقفے وقفے سے بارش اور اونچے پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کی وارننگ
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تیز بارش اور شدید برفباری کے باعث ناران، کاغان، دیر، سوات، کالام، چترال، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، شانگلہ اور گلیات میں سڑکوں کے بند ہونے اور پھسلن کے سبب ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
مزید بتایا گیا ہے کہ شدید بارش اور برفباری کے باعث ناران، کاغان، دیر، سوات، کالام، چترال، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور شانگلہ کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی موجود ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہے۔
محکمہ موسمیات نے سیاحوں اور مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ خراب موسمی صورتحال کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔