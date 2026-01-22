پی آئی اے عملے نے فرض شناسی کی مثال قائم کردی

پی آئی اے عملے نے مثالی فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے جہاز میں بھول جانے والا فون مسافر کو واپس کردیا۔
تفصیلات کے مطابق مدینہ سے لاہور آنے والی پرواز میں ایک مسافر سیٹ کی جیب میں موبائل فون بھول گیا تھا۔
ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کے عملے نے مسافر کی تفصیلات حاصل کر کے اس سے رابطہ کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر مسافر کی شناخت کے بعد موبائل فون بحفاظت اس کے حوالے کر دیا گیا۔
ملے کی ایمانداری اور فرض شناسی پر مسافر محمد یوسف صدیقی نے پی آئی اے عملے کو سراہا۔
نے بتایا کہ مسافر نے پی آئی اے اور اس کے عملے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔