پی آئی اے عملے نے فرض شناسی کی مثال قائم کردی

عملے نے مسافر کی تفصیلات حاصل کر کے اس سے رابطہ کیا

ویب ڈیسک January 22, 2026
پی آئی اے عملے نے مثالی فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے جہاز میں بھول جانے والا فون مسافر کو واپس کردیا۔

تفصیلات کے مطابق مدینہ سے لاہور آنے والی پرواز میں ایک مسافر سیٹ کی جیب میں موبائل فون بھول گیا تھا۔

ترجمان پی  آئی اے کے مطابق پی آئی اے کے عملے نے مسافر کی تفصیلات حاصل کر کے اس سے رابطہ کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر مسافر کی شناخت کے بعد موبائل فون بحفاظت اس کے حوالے کر دیا گیا۔

ملے کی ایمانداری اور فرض شناسی پر مسافر محمد یوسف صدیقی نے پی آئی اے عملے کو سراہا۔

نے بتایا کہ مسافر نے پی آئی اے اور اس کے عملے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
