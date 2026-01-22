کراچی میں آج آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان

بارش کے بعد کراچی میں سردی کی شدت چند روز تک برقرار رہنے کا امکان ہے

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں آج دوپہر سے شام کے درمیان گرج چمک کے ساتھ درمیانی و ہلکی بارش متوقع ہے جبکہ بارش کے ساتھ آندھی بھی چل سکتی ہے، جس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔

شہر میں مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کے اثرات نمودار ہونا شروع ہوگئے، ہواؤں کی رفتار بتدریج بڑھ رہی ہے جبکہ ہوا کی رفتار 40 کلو میٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہو رہی ہے، دن بھر چلنے والی ہواؤں کی رفتار 50 سے 55 کلو میٹر تک تجاوز کر سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آج صرف جمعرات تک برقرار رہ سکتا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 گھنٹوں کے دوران سندھ میں بارش کا امکان ہے، بارش برسانے والا سسٹم مغربی سندھ کے علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ دادو، قمبر شہداد کوٹ، لاڑکانہ، جامشورو، حیدرآباد اور گردونواح میں بارش متوقع ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

نیا مغربی سلسلہ کل سندھ میں داخل ہوگا، کراچی میں بارش کب ہوگی؟

Express News

  22 جنوری کو کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان

کراچی میں سردی کی شدت چند روز تک برقرار رہنے کا امکان ہے جبکہ کل بلوچستان کی سرد ہوائیں چلنے کے باعث کم سے کم درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔

آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خُشک رہنے کا امکان ہے، آج صبح ہلکی دُھند کے باعث حدِ نگاہ 2 کلومیٹر اور نمی کا تناسب 84 فیصد ریکارڈ کیا گیا۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔

گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 سے 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

 Jan 22, 2026 12:40 PM |
طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

 Jan 22, 2026 12:19 PM |
عامر خان اور سنیل گروور کی نئی ویڈیو وائرل

عامر خان اور سنیل گروور کی نئی ویڈیو وائرل

 Jan 22, 2026 11:44 AM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو