ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

شاہ رخ خان انعامات دینے کے لیے مصری اداکارہ آمنہ خلیل کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھے

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup

ترکی کی معروف اداکارہ ہانڈے ارچل نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے کی افواہوں کو مسترد کردیا ہے۔

ہانڈے نے واضح طور پر اعلان کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر جاری اس بحث کو بند کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، خاص طور پر جب اداکارہ کی جانب سے بین الاقوامی ایوارڈز کی تقریب میں شاہ رخ خان کی خفیہ طور پر فلمبندی کا معاملہ سامنے آیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں ہانڈے کو مسکراتے ہوئے اسٹیج پر موجود شاہ رخ خان کی ویڈیو بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

اس موقع پر شاہ رخ خان انعامات دینے کے لیے مصری اداکارہ آمنہ خلیل کے ساتھ موجود تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

Express News

رنویر کے فلم چھوڑنے پر شاہ رخ خان نے ڈان 3 میں واپسی کی شرط عائد کردی

یہ منظر مداحوں کے درمیان بہت مقبول ہوا اور فوراً قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ہانڈے نے یہ ویڈیو بعد میں اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر دوبارہ شیئر کی، جس سے شاہ رخ خان کے مداحوں کا جوش اور بڑھ گیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاہم، ایک اسکرین شاٹ میں ہانڈے کی پوسٹ کے ساتھ یہ عبارت لکھی نظر آئی، ’یہ کون انکل ہیں؟ میں تو بس اپنی دوست آمنہ خلیل کی ویڈیو بنارہی تھی، میں ان کی فین نہیں ہوں‘ اس پر ہانڈے نے ’ایکس‘پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ’جھوٹ‘ ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

 Jan 22, 2026 12:40 PM |
طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

 Jan 22, 2026 12:19 PM |
عامر خان اور سنیل گروور کی نئی ویڈیو وائرل

عامر خان اور سنیل گروور کی نئی ویڈیو وائرل

 Jan 22, 2026 11:44 AM |

متعلقہ

Express News

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

Express News

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

Express News

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

Express News

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

Express News

ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

Express News

ڈیوڈ بیکہم کے بیٹے نے ایسا کیا کیا؟ جسے والدین کا بدترین خواب کہا جارہا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو