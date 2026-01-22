آسٹریلیا کے قصبے میں خونریز فائرنگ، تین افراد ہلاک، حملہ آور فرار

پولیس کے مطابق حملہ آور تاحال فرار ہے، جس کے باعث علاقے میں سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup

آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے ایک دیہی قصبے لیک کارجیلیگو میں فائرنگ کے واقعے میں تین افراد ہلاک ہو گئے، جب ایک مسلح شخص نے اچانک گولیاں چلا دیں۔

پولیس کے مطابق حملہ آور تاحال فرار ہے، جس کے باعث علاقے میں سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔

پولیس کو جمعرات کی شام تقریباً 4 بج کر 40 منٹ پر واکر اسٹریٹ پر فائرنگ کی اطلاع ملی، جس کے بعد فوری طور پر پولیس اور ہنگامی سروسز موقع پر پہنچ گئیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں متعدد کرائم سین قائم کر دیے گئے ہیں۔

پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں دو خواتین اور ایک مرد شامل ہیں، جبکہ ایک اور شخص کو سنگین مگر مستحکم حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔

نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے مقامی شہریوں کو گھروں میں رہنے اور متاثرہ علاقے سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لیک کارجیلیگو میں تاحال آپریشن جاری ہے اور حالات کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔

پولیس نے مزید بتایا کہ جیسے ہی مزید معلومات دستیاب ہوں گی، عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

 Jan 22, 2026 01:38 PM |
ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

 Jan 22, 2026 12:40 PM |
طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

 Jan 22, 2026 12:19 PM |

متعلقہ

Express News

ڈیلی میل نے اہلیہ میگھن کی زندگی اجیرن بنادی؛ شہزادہ ہیری عدالت میں رو پڑے

Express News

ٹرمپ کو دھمکیوں کا جواب؛ یورپی یونین کے امریکا کیساتھ تجارتی معاہدے معطل

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

اٹلی میں طوفان نے تباہی مچادی؛ سمندری لہریں گھروں میں داخل؛ ویڈیو وائرل

Express News

ٹرمپ کا فرانسیسی صدر کے سن گلاسز پر دلچسپ طنز؛ میکرون بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے

Express News

جیسا وینزویلا نے امریکا کیساتھ معاہدہ کیا ویسا ہی دیگر ممالک کو بھی کرنا چاہیئے؛ ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو