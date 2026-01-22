پاکستان میں ایک سال کے دوران 65 لاکھ توہین آمیز و فحش ویب سائٹس بلاک  کی گئیں

6.5ملین ویب سائٹس تو بند کرلیں لیکن آن لائن فراڈ ویب سائٹس کیوں بند نہیں کی جاتیں؟ پی پی رکن اسمبلی کا سوال

ویب ڈیسک January 22, 2026
اسلام آباد:

پاکستان میں ایک سال کے دوران 65 لاکھ توہین آمیز و فحش ویب سائٹس بلاک  کی گئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران   انکشاف ہوا کہ ملک میں ایک سال کے دوران فائر وال کے ذریعے 65لاکھ توہین آمیز و فحش ویب سائٹس بلاک کی گئیں۔

پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی سید حسین طارق نے سوال اٹھایا کہ ویب مانیٹرنگ سسٹم سے 6.5ملین ویب سائٹس تو بند کرلیں  لیکن آن لائن  فراڈ ویب سائٹس کیوں بند نہیں کی جاتیں؟۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ارکان پارلیمنٹ کو آن لائن فراڈ ویب سائٹس سے چالان تک آرہے ہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ؟

دریں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رکن اسمبلی ساجد مہدی نے اجلاس میں بتایا کہ بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو انٹرنیٹ بھی بہتر ہو جائے گا ۔
