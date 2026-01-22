کینیڈا: پاکستانی ہائی کمشنر اور پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات مضبوط کرنے کا عزم

محمد سلیم نے دوطرفہ سرگرمیوں اور تجارت کے منصوبوں پر روشنی ڈالی

ویب ڈیسک January 22, 2026
کینیڈا میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر محمد سلیم نے اوٹاوا میں کینیڈا کے وزیرِ خارجہ کے پارلیمانی سیکریٹری اور رکنِ پارلیمنٹ رابرٹ اولیفینٹ سے ملاقات کی۔

تفصیلات کے مطابق ملاقات کے دوران پاکستان اور کینیڈا کے درمیان بڑھتے ہوئے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ہائی کمشنر محمد سلیم نے آئندہ ہونے والی مختلف دوطرفہ سرگرمیوں، تجارت و سرمایہ کاری سے متعلق تقریبات اور رابطہ کاری (کنیکٹیویٹی) کے منصوبوں پر روشنی ڈالی۔

فریقین نے باہمی تعاون کے فروغ اور دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔
