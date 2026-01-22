سانحہ گل پلازہ؛ عمارت کے اندر سے مشکوک چیز برآمد

عمارت کے گرے ہوئے حصے سے ملبہ ہٹانے کے دوران ریسکیو حکام کو مشکوک چیز ملی

ویب ڈیسک January 22, 2026
کراچی:

کراچی میں آتشزدگی کے باعث جلنے والی گل پلازہ کی عمارت کے اندر سے مشکوک چیز برآمد ہوئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈیوائسز کو ڈی سی آفس منتقل کر دیا گیا، مشکوک چیز سینٹرل اے سی کا ریڈی ایٹر ہے یا کوئی اور چیز، تحقیقات کے دوران معلوم ہوگا۔

عمارت کے گرے ہوئے حصے سے ملبہ ہٹانے کے دوران ریسکیو حکام کو مشکوک چیز ملی۔

Express News

’عارف کا فون آیا مجھے بچاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے‘، لاپتا شخص کے چچا کو کسی معجزے کی امید

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ اتنی بڑی آگ کو صرف شارٹ سرکٹ کا کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے، ڈی سی ساؤتھ

Express News

گل پلازہ آتشزدگی؛ ایک دکان سے 30 لاشیں برآمد، جاں بحق افراد کی تعداد 61 ہوگئی، سرچ آپریشن جاری

ریسکیو حکام کی جانب سے لاپتا افراد کی تلاش کے لیے ملبہ ہٹا کر عمارت کے اندر داخل ہونے کا راستہ بنایا جا رہا ہے۔

دوسری جانب، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ آفس میں سانحہ گل پلازہ کے لاپتا افراد کی اپڈیٹ لسٹ آویزاں کر دی گئی جس میں 77 افراد کے نام شامل ہیں۔

اس سے قبل 88 افراد کے ناموں کو لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، کچھ افراد کی لاشوں کو ورثا کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے جبکہ لسٹ میں لاپتا افراد کے اہلخانہ کے فون نمبرز بھی شامل ہیں۔
