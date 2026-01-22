کراچی میں 2 ماہ کیلیے نالوں میں کچرا پھینکنے پر پابندی عائد

کمشنر کراچی نے نوٹی فکیشن جاری کردیا، ایس ایچ او کو مقدمہ درج کرنے کا اختیار

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup

کمشنرکراچی سید حسن نقوی نے نالوں میں کچرا پھینکے پر دوماہ کی دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کردی۔

تفصیلات کے مطابق کمشنر کراچی کی جانب سے نالوں میں کچرا پھینکنے پر پابندی کا نوٹی فکیشن جاری کردیا گیا جس کے مطابق خلاف ورزی کر نے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔

نوٹی فکیشن کے مطابق نالوں میں 22 جنوری سے 22 مارچ تک ملبہ اور کچرا ڈالنے پر مکمل پابندی عائد کردی گئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ 25 اہم سڑکوں پر دو اور چار سیٹر رکشہ چلانے پر پابندی عائد، نوٹیفکیشن جاری

Express News

حکومت کا پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ

Express News

کراچی کی 26 اہم شاہراہوں پر چنگچی رکشا کے داخلے پر پابندی عائد

کمشنرکراچی نے اس حوالے ہدایت جا ری کی ہے کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو فوری طور پر ان عناصر کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے۔

نوٹی فکیشن کے مطابق  دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ایس ایچ اوز مقدمات درج کریں گے نالوں میں کوڑا پھینکنے والوں کیخلاف دو ماہ کیلئے مکمل پابندی عائد ہوگی۔

نوٹی فکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق کراچی کچرہ چننے والوں، کباڑیوں اورتمام شہریوں پر ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو