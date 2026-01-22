ساف فٹسال چیمپین شپ؛ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 1-5 سے ہرادیا

قومی فٹسال ٹیم پیر کو اپنے چھٹے اور آخری  میچ میں روایتی حریف بھارت سے مقابلہ کرے گی

زبیر نذیر خان January 22, 2026
facebook whatsup
ڈھاکا:

پاکستان نے ساف فٹسال چیمپین شپ 2026ء میں بنگلہ دیش کو 1-5 سے شکست دے کر تیسری فتح حاصل کر لی، قومی فٹسال ٹیم پیر کو اپنے چھٹے اور آخری  میچ میں روایتی حریف بھارت سے مقابلہ کرے گی۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق ساؤتھ ایشین فٹبال فیڈریشن کے تحت تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں جاری پہلی ساف فٹسال چیمپین شپ میں پاکستان اپنا پانچواں میچ کھیلتے ہوئے بنگلہ دیش کو 1-5 سے قابو کر کے پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن پر براجمان ہو گیا۔

پاکستان نے اب تک اپنے تین میچز جیتے، ایک ہارا اور ایک برابر رہا، 10 پوائنٹس جوڑ کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن کی حامل پاکستان فٹسال ٹیم نے پانچ میچز میں 19 گول کیے جبکہ اس کے خلاف 16 میں گول ہوئے۔

پہلے میچ میں مالدیپ سے 7-1 سے ہار جانے والی قومی فٹسال ٹیم نے دوسرے میچ میں بھوٹان کو 2-4 سے زیر کرنے کے بعد تیسرے میچ میں سری لنکا کو 2-5 سے قابو کیا تھا جبکہ نیپال کی مضبوط ٹیم سے پاکستان کا مقابلہ 4-4 سے برابر رہا تھا۔

فیفا کی عالمی رینکنگ میں 138 پوزیشن کے حامل پاکستان نے فیفا رینکنگ میں اپنے سے  ایک درجے کم بنگلہ دیش کو شاندار مقابلے کے بعد 1-5 سے زیر کیا،پاکستان اپنے آخری میچ میں پیر کو بھارت سے ٹکرائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |
کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

 Jan 22, 2026 01:38 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو