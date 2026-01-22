ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز اور توجہ حاصل کرنے کے لیے مائیں اپنی کمسن بچیوں کو سامنے لا رہی ہیں

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو انسٹاگرام

پاکستانی کلینیکل ماہرِ نفسیات اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ماہین انوری نے اداکارہ اور میزبان فضا علی کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ان کے پیرنٹنگ انداز پر سخت تنقید کی ہے۔

ماہین کا کہنا ہے کہ والدین کی جانب سے بچوں کو سوشل میڈیا پر نمایاں کرنا مستقبل میں ان کی ذہنی صحت پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔

فضا علی انسٹاگرام پر اپنی روزمرہ سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی دس سالہ بیٹی فرال فواد کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہتی ہیں۔

حالیہ دنوں ماہین انوری نے اپنے اکاؤنٹ پر فضا علی اور ان کی بیٹی کی ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اس رجحان کو دیکھ کر شدید مایوسی محسوس کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق والدین، خصوصاً مائیں، ویوز اور توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی کمسن بچیوں کو سامنے لا رہی ہیں جو تشویش ناک ہے۔

ماہرِ نفسیات نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال بھی دی اور بتایا کہ پندرہ سالہ لڑکی، جس سے انہوں نے بات کی، اپنی والدہ کے رویے کے باعث ذہنی دباؤ اور مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ بچوں کی معصومیت کو سوشل میڈیا مواد بنانے سے گریز کریں۔

اپنے پیغام میں انہوں نے فضا علی کو براہِ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اس طرزِ عمل سے بچوں کو کس حد تک گہرے نفسیاتی اثرات کا سامنا ہوسکتا ہے۔

اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی جہاں کچھ صارفین نے بچوں کے تحفظ پر بات کرنے پر ماہرِ نفسیات کو سراہا، جبکہ دیگر افراد اداکارہ فضا علی کے حق میں سامنے آئے اور ان کے مؤقف کی حمایت کرتے دکھائی دیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 08:32 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

’’گول مال‘‘ کی اداکارہ فلمی دنیا کو خیرباد کہہ کر اب کیا کررہی ہیں؟

Express News

عامر خان نے گوری سپراٹ کے ساتھ شادی سے متعلق بڑا انکشاف کردیا

Express News

شاہ رخ خان نے سیلفی لینے والے مداح کا موبائل کیوں چھینا؟ ویڈیو وائرل

Express News

خلیل الرحمان قمر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں پیشرفت

Express News

ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار سے نواز دیا گیا

Express News

ڈیوڈ بیکہم کے بیٹے نے ایسا کیا کیا؟ جسے والدین کا بدترین خواب کہا جارہا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو