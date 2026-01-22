پنجاب حکومت نے 23 ماہ میں 10 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کردیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز

3 لاکھ 15 ہزار 536 نوکریاں سرکاری محکموں ،ادارہ جاتی اصلاحات اور سروسز میں توسیع کے ذریعے پیدا کی گئیں، مریم نواز

ویب ڈیسک January 22, 2026
پنجاب حکومت نے 9 لاکھ 94 ہزار سے زائد روزگار کے مواقع پیدا کر کے ان اسامیوں پر بھرتیاں کردی ہیں۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس اکاؤنٹ پر تاریخ ساز پیشرفت کے حوالے سے آگا کرتے ہوئے بتایا کہ الحمدُللہ، فروری 2024 سے اب تک پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 9 لاکھ 94 ہزار 36 روزگار کے مواقع پیدا کیے جا چکے ہیں-

مریم نواز شریف نے لکھا کہ 3 لاکھ 15 ہزار 536 نوکریاں سرکاری محکموں ،ادارہ جاتی اصلاحات اور سروسز میں توسیع کے ذریعے پیدا کی گئیں۔

Express News

مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر پنجاب حکومت اور علما کے 4 ماہ طویل مذاکرات کامیاب

Express News

پنجاب حکومت کا کاشتکاروں کی آسانی کیلئے ایگریکلچر لیب آن ویل قائم کرنے کا فیصلہ

انہوں نے لکھا کہ  مریم نواز ہیلتھ کلینکس، اسکولز، ستھرا پنجاب سمیت دیگر منصوبوں سے نوکریاں دی گئیں۔ 2 لاکھ 3 ہزار روزگار کے مواقع آسان کاروبار اقدامات کے تحت ایس ایم ای فنانسنگ کے ذریعے فراہم کیے گئے۔

مریم نواز شریف کے مطابق 4 لاکھ 75 ہزار 500 بالواسطہ اور بالواسطہ پیدا ہونے والی نوکریاں اپنی چھت اپنا گھر، سڑکوں اور دیگر تعمیراتی منصوبوں سے وابستہ ہیں۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ حکومتِ پنجاب غربت کے خاتمے، جامع معاشی ترقی اور پائیدار روزگار کی فراہمی کے عزم پر ثابت قدم ہے۔
