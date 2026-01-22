ڈیرہ غازی خان کے نجی اسپتال میں مرد ڈینٹسٹ نے گائنی کا آپریشن کرڈالا، مریضہ جاں بحق

ناتجربے کار ڈینٹسٹ مریضہ کا خون دیکھ کر خود بھی بے ہوش ہوگیا جسے متوفیہ کے رشتے داروں نے کیبن تک پہنچایا

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup

پنجاب کے علاقے ڈیرہ غازی خان میں نجی اسپتال انتظامیہ کی غفلت کا سنگین واقعہ پیش آیا جس میں لیڈی سرجن کے بجائے ڈینٹسٹ نے حاملہ خاتون کا آپریشن کیا اور مریضہ انتقال کرگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈیرہ غازیخان میں قائم نجی ہسپتال میں لیڈی سرجن کے بجائے ڈینٹل ڈاکٹر نے گائنی آپریشن کردیا جس میں پیچیدگی کی وجہ سے مریضہ دم توڑ گئی۔

متوفی خاتون کے ورثا کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران خون زیادہ دہ بہنے پر آپریشن کرنے والا نہ تجربہ کار ڈاکٹر بھی بیہوش ہوکر گرگیا، ہم نے بے ہوش ڈاکٹرکو کیبن میں پہنچایا۔

ورثا کے مطابق ہم لیڈی ڈاکٹر کو بلاتے رہے مگر وہ مریضہ کی حالت تشویشناک ہونے پر نہ پہنچی۔

مزید پڑھیں

Express News

دوران زچگی انتقال کرنے والی ٹک ٹاکر پیاری مریم کے آخری وی لاگ نے نئی بحث چھیڑ دی

Express News

زچگی کے دوران انتقال کرنے والی ٹک ٹاکر پیاری مریم کے جڑواں بچوں کی حالت خطرے سے باہر

اہل خانہ کے احتجاج کے بعد ہیلتھ کئیر کمیشن اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی ٹیمیں نجی ہسپتال پہنچ گئیں جس پر اسپتال انتظامیہ نے ریکارڈ دینے سے انکار کیا اور مبینہ طور پر سی سی ٹی وی کیمرے کی ڈیوائس بھی تبدیل کردی۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے تعاون نہ کرنے پر اسپتال کو فوری طورپر سیل کرکے مزید تحقیقات شروع کردیں اور ورثا کو انصاف کی یقین دہانی کرائی۔

ڈی ایچ او نے کاہ کہ واقعے کی تحقیقات کیلیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ہیں۔ 

دوسری جانب وفاقی وزیرِ مملکت و معاون خصوصی وزیراعظم حذیفہ رحمان نے ڈیرہ غازی خان کے نجی اسپتال میں دورانِ زچگی خاتون کی ہلاکت کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کرلی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو