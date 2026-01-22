اے آئی پاور روبوٹس کی حیرت انگیز صلاحیتوں سے متعلق رپورٹ سامنے آگئی

مستقبل میں یہ روبوٹس صرف زمین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ فضاؤں میں بھی پرواز کرنے لگیں گے

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup

مصنوعی ذہانت سے چلنے والے روبوٹس اب محض تصور نہیں رہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی میں مختلف کام انجام دینے لگے ہیں۔

متحدہ عرب امارات میں ایک گیس اسٹیشن پر ان روبوٹس کا تجربہ کیا جا رہا ہے، جہاں یہ گاڑیوں کو فیول فراہم کرنے کے قابل ہیں۔ اسی طرح، خود کار ٹیکسی سروسز بھی حقیقت بنتی جا رہی ہیں، اور ویمو اور ٹیسلا جیسی کمپنیاں پہلے ہی امریکا میں ابتدائی طور پر خود کار ٹیکسیوں کی خدمات متعارف کرا چکی ہیں۔

جدید رپورٹ کے مطابق کاواساکی کمپنی نے ایک ایسا روبوٹ پیش کیا ہے جو سال 2050 تک نہ صرف سڑکوں بلکہ مشکل اور جنگلی راستوں پر دوڑنے اور چلنے کے قابل ہوگا۔ یہ چار پیروں والا روبوٹ خاص طور پر دور دراز پہاڑی علاقوں اور پتھریلی چٹانوں جیسے مقامات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں عام گاڑی کا پہنچنا ممکن نہیں۔

مستقبل میں یہ روبوٹس صرف زمین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ فضاؤں میں بھی پرواز کرنے لگیں گے۔ اس سلسلے میں ایک خود کار روبو ٹیکسی تیار کی جا رہی ہے جو ابتدائی طور پر امریکا اور جاپان کے شہروں میں اوبر کی طرح بک کی جا سکے گی، اور توقع ہے کہ یہ سہولت 2030 تک دستیاب ہوگی۔

اے آئی روبوٹس ایسی مشینیں ہیں جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے انسانی ذہانت کے متقاضی کام انجام دے سکتی ہیں۔ یہ روبوٹس تجربے سے سیکھ سکتے ہیں، نئے ڈیٹا کے مطابق خود کو ڈھال سکتے ہیں اور بغیر براہِ راست انسانی مداخلت کے پیچیدہ کام انجام دے سکتے ہیں۔

صنعتوں میں ان کی موجودگی انقلاب برپا کر رہی ہے، چاہے وہ آٹومیٹک گاڑیوں کی صورت ہو یا کسٹمر سروس بوٹس کی شکل۔ صحت کے شعبے میں بھی اے آئی روبوٹس سرجری میں مدد، مریضوں کے ڈیٹا کا انتظام اور بزرگ مریضوں کو صحبت فراہم کرنے کے قابل ہیں، جو انسانی زندگیوں میں آسانی اور مؤثریت لے کر آ رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

10 کروڑ برس سے سویا ہوا بلیک ہول آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا

Express News

ڈرون کا توڑ، چین نے مائیکروویو شعاعوں والا جدید ہتھیار ایجاد کرلیا

Express News

برقی کچرے سے نمٹنے کیلئے ’چاکلیٹ‘ سے بنا سرکٹ بورڈ تیار

Express News

2026 میں اوپن اے آئی کا مصنوعی ذہانت کو حقیقی طور پر کارآمد بنانے کا عزم

Express News

سورج سے خارج ہوئی شدید لپٹوں سے امریکا و یورپ جگمگا اٹھے

Express News

سام سنگ کے اسمارٹ فون نے ریلیز سے قبل ہی دھوم مچادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو