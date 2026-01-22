سانحہ گل پلازہ میں گوجرانوالہ کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی جان سے گئے

مرنے والوں میں بھائی، بہنوئی اور بھتیجا شامل ہیں، جن کی دکانیں تھیں

ویب ڈیسک January 22, 2026
facebook whatsup

سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق ہونے والوں میں گوجروانولہ سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے تین افراد بھی شامل ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سانحہ گل پلازہ نے کئی گھروں کو اجاڑ کر اُن کے مستقبل کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔

سانحے میں جاں بحق ہونے والوں میں گوجروانوالہ کے بدقسمت خاندان کے تین افراد بھی شامل ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

سانحہ گل پلازہ: لاپتا افراد کے اہل خانہ کا صبر کا پیمانہ لبریز، انتظامیہ کیخلاف احتجاج

Express News

سانحہ گل پلازہ، ملبے سے مزید باقیات برآمد، جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہوگئی

اہل خانہ کے مطابق مرنے والوں میں بھائی، بہنوئی اور بھتیجا شامل ہیں، جن کے نام اعجاز انصاری، عاصم انصاری اور بھتیجا ہے۔

بھائی ابو سفیان نے بتایا کہ یہ 20 سال سے گل پلازہ میں کام کررہے تھے اور بیسمینٹ و اوپر فلور پر اپنی دکانیں تھیں۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

نشے کی حالت میں جان لیوا حادثے پر ڈرائیور کیخلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، قانون تیار

Express News

بیرون ملک سے پرانے اور استعمال شدہ برانڈڈ موبائل فونز کی درآمد پر نئی کسٹمز ویلیوز مقرر

Express News

پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کردیا

Express News

امریکا سے کراچی پہنچنے والی ساڑھے 5 کروڑ سے زائد مالیت کی چرس پکڑی گئی

Express News

غزہ کا بورڈ آف پیس نوآبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے، مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، مسلم لیگ (ن) اور پی پی پی اراکین 18 ویں ترمیم پر آمنے سامنے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو