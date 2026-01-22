کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا خط، ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز پر تنقید

امید ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن ایسی تجویز کا ساتھ نہیں دیں گے، شاہ محمود، یاسمین راشد سمیت دیگر کا خط

ویب ڈیسک January 22, 2026
کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا ایک اور خط سامنے آیا جس میں انہوں نے ووٹر کی عمر کی حد 25 سال کرنے کی تجویز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسیران کوٹ لکھپت شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود الرشید ، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے ووٹر کی عمر کی حد پچیس سال کرنے کی تجویز پر تنقید کی۔

پی ٹی آئی رہنماؤں نے مشترکہ ختم میں لکھا کہ اسی نوعیت کا جاہلانہ اقدام بی اے کی ڈگری کی پابندی تھا جو بعد میں واپس لینا پڑا۔ 

مشترکہ خط میں پی ٹی آئی رہنما نے اعتراض اٹھایا کہ جب شناختی کارڈ،  ڈرائیونگ لائسنس اور شادی کی عمر اٹھارہ سال ہے تو ووٹ ڈالنے کی عمر پچیس سال کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟۔

خط میں سوال کیا گیا کہ کیا یہ کسی خوف کی علامت ہے؟ کیا نوجوانوں نسل کے شعور پر عدم اعتماد کیا جا رہا یے۔

خط کے متن میں لکھا گیا کہ نوجوان نسل کی فہم و فراست، اجتماعی دانش اور قوت فیصلہ تو سرمایہ ہے، ہم ملک کی سیاسی جماعتوں بالخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن سے توقع رکھتے ہیں وہ اس رجعت پسندی کے رحجان کا ساتھ نہیں دیں گے۔
