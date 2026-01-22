سعودیہ پلٹ مسلم نوجوان کو ہندو لڑکی سمیت قتل کرکے دفنا دیا گیا؛ ہولناک داستان

ویب ڈیسک January 23, 2026
ارمان اور کاجل پڑوسی تھے اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے

 سعودی عرب میں محنت مزدوری کرنے والا بھارتی مسلم نوجوان انجام سے بے خبر اپنی بچپن کی پسند سے شادی کے لیے بھارت لوٹا تھا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق 26 سالہ ارمان مدینہ میں بطور ٹائل ورکر کام کرتا تھا اور چند ماہ قبل ہی اپنے گاؤں لوٹا تھا۔

ارمان اپنی پڑوسی ہندو لڑکی کاجل سینی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔

مسلم نوجوان نے اپنے گھر والوں کو شادی کا پیغام لے کر کاجل کے گھر بھی بھیجا تھا اور کچھ عرصے بعد لڑکی کے والدین نے ہامی بھی بھرلی تھی۔

کاجل کے ساتھ شادی کے سپنے سجائے ارمان گاؤں واپس آیا تھا اور اس بار اپنی محبت کو بیاہ کر ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا۔

تاہم کاجل کے بھائی اس رشتے سے خوش نہ تھے اور موقع دیکھ کر دو بھائیوں نے ارمان کو پکڑ لیا جب کہ تیسرے نے چھری کے وار کرکے ارمان کو بیدردی سے قتل کردیا۔

بھائیوں کا خون سفید ہوچکا تھا۔ جب ارمان کو بچانے کاجل آئی تو انھوں نے اپنی سگی بہن کو بھی نہ بخشا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔

لڑکی کے بھائیوں اور اہل خانہ نے دونوں کی لاشوں کو دریا کنارے ایک گڑھا کھود کر ڈال دیا اور تینوں بھائی فرار ہوگئے۔

ادھر ارمان کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کی تلاش کی کوششوں سے تھک ہار کر تھانے میں شکایت درج کرائی اور شک کاجل کے گھر والوں پر ظاہر کیا۔ 

پولیس نے تحقیقات شروع کی اور جلد ہی قبر تک جا پہنچے جس کے بعد کاجل کے والد اور تین بھائیوں کو دوسرے شہر جاکر گرفتار کرلیا گیا۔

 

 
