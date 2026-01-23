شاہین پرواز کیلیے تیار، فٹنس ٹیسٹ پاس کرلیا، آسٹریلیا کیخلاف ہوم سیریز سے قبل اچھی خبر

انھیں آسٹریلیا سے ہوم سیریز کیلیے قومی اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان روشن ہے

میاں محمد اصغر January 23, 2026
لاہور:

آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز سے قبل اچھی خبر آ گئی ، شاہین پرواز کیلیے تیار ہو گئے، پیسر نے فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا،انھیں آسٹریلیا سے ہوم سیریز کیلیے قومی اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان روشن ہے۔

تفصیلات کے مطابق شاہین آفریدی کا 2 روز قبل فٹنس ٹیسٹ لیا گیا جس میں خاص طور پر کام کے بوجھ اور طویل المدتی دستیابی کو مدنظر رکھا گیا، طبی ماہرین اور ٹیم مینجمنٹ نے تمام پہلوئوں کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد انھیں دوبارہ کرکٹ کھیلنے کے لیے فٹ قرار دے دیا، بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر اب قومی ٹیم کیلیے دستیاب ہوں گے، توقع ہے کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف ہوم ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ایکشن میں نظر آئیں۔

شاہین آفریدی بگ بیش کے دوران 27 دسمبر کو برسبین ہیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز سے میچ میں دائیں گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے تھے،میچ کے 14ویں اوور میں تکلیف محسوس کرنے کے بعد انھیں میدان چھوڑنا پڑا ، بعد ازاں ٹورنامنٹ کے باقی میچز سے باہر ہو کر وطن واپس آگئے۔

برسبین ہیٹ نے ان کی جگہ زمان خان کو اسکواڈ میں شامل کیا تھا۔ اسی انجری کے باعث شاہین آفریدی پاکستان کی سری لنکا کے خلاف حالیہ ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھی شرکت نہ کر سکے تھے۔

 آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے میچز 29 اور 31 جنوری جبکہ یکم فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔
