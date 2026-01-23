لاہور میں بجلی کی ترسیل، کنزیومر اینڈ وائرنگ اور تنصیبات سے متعلق حفاظتی خطرات کے تدارک کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شہر بھر میں غیر محفوظ اور لٹکتے تاروں، اوورلوڈ کیبلز اور ناقص تنصیبات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔
نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی لاہور میں بجلی کے نظام کا جامع سیفٹی ریویو کرے گی اور رسک بیسڈ مٹیگیشن پلان تیار کیا جائے گا تاکہ ممکنہ حادثات اور جانی و مالی نقصانات سے بچا جا سکے۔
وزیراعلیٰ نے گنجان بازاروں، کمرشل علاقوں اور ہائی فٹ فال مقامات پر فوری اصلاحی اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بجلی کے کھمبوں پر نصب ڈیٹا، ٹی وی اور انٹرنیٹ کیبلز کو منظم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔
اسٹیئرنگ کمیٹی کنزیومر اینڈ وائرنگ اور کمرشل عمارتوں میں حفاظتی معیار پر عملدرآمد کا جائزہ لے گی، جبکہ 50 کلوواٹ سے زائد لوڈ رکھنے والی کمرشل عمارتوں کے لیے مشترکہ انسپکشن ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ بجلی کے نظام سے متعلق خطرناک زونز کی نشاندہی کر کے زون وائز اصلاحی منصوبہ بھی تیار کیا جائے گا۔
نوٹیفیکیشن کے مطابق اسٹیئرنگ کمیٹی 28 جنوری تک جامع ایکشن پلان وزیراعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ لاہور میں تیار کیا جانے والا یہ ماڈل بعد ازاں پورے پنجاب میں نافذ کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیراعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ عوامی تحفظ کے لیے بجلی کے نظام کو محفوظ بنانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔