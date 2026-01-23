لاہور میں لٹکتی تاروں اور اوورلوڈ کیبلز سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کیلیے کمیٹی قائم

عوامی تحفظ کے لیے بجلی کے نظام کو محفوظ بنانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے، مریم نواز

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

لاہور میں بجلی کی ترسیل، کنزیومر اینڈ وائرنگ اور تنصیبات سے متعلق حفاظتی خطرات کے تدارک کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شہر بھر میں غیر محفوظ اور لٹکتے تاروں، اوورلوڈ کیبلز اور ناقص تنصیبات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔

نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی لاہور میں بجلی کے نظام کا جامع سیفٹی ریویو کرے گی اور رسک بیسڈ مٹیگیشن پلان تیار کیا جائے گا تاکہ ممکنہ حادثات اور جانی و مالی نقصانات سے بچا جا سکے۔

وزیراعلیٰ نے گنجان بازاروں، کمرشل علاقوں اور ہائی فٹ فال مقامات پر فوری اصلاحی اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بجلی کے کھمبوں پر نصب ڈیٹا، ٹی وی اور انٹرنیٹ کیبلز کو منظم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

چمن میں نامعلوم شخص بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر کرنٹ لگنے سے ہلاک

اسٹیئرنگ کمیٹی کنزیومر اینڈ وائرنگ اور کمرشل عمارتوں میں حفاظتی معیار پر عملدرآمد کا جائزہ لے گی، جبکہ 50 کلوواٹ سے زائد لوڈ رکھنے والی کمرشل عمارتوں کے لیے مشترکہ انسپکشن ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ بجلی کے نظام سے متعلق خطرناک زونز کی نشاندہی کر کے زون وائز اصلاحی منصوبہ بھی تیار کیا جائے گا۔

نوٹیفیکیشن کے مطابق اسٹیئرنگ کمیٹی 28 جنوری تک جامع ایکشن پلان وزیراعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ لاہور میں تیار کیا جانے والا یہ ماڈل بعد ازاں پورے پنجاب میں نافذ کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیراعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ عوامی تحفظ کے لیے بجلی کے نظام کو محفوظ بنانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

احسن اقبال نے ووٹر کی عمر کی حد 18 سے 25 کرنے کی خبروں کی سختی سے تردید کردی

Express News

گل پلازہ آتشزدگی، بیسمنٹ میں کاروبار کرنے والی ماں، بیٹی نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا

Express News

کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا خط، ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز پر تنقید

Express News

سانحہ گل پلازہ میں گوجرانوالہ کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی جان سے گئے

Express News

مختلف قومی بچت اسکیموں کے شرح منافع میں کمی، نوٹیفکیشن جاری

Express News

ڈیرہ غازی خان کے نجی اسپتال میں مرد ڈینٹسٹ نے گائنی کا آپریشن کرڈالا، مریضہ جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو