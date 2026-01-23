آرڈر کیے گئے نوکیا فونز کی ڈیلیوری 16 سال بعد موصول

رواں ماہ 2026 میں وہی فونز صحیح سالم حالت میں پہنچے جنہیں کھول کر دکاندار خود حیران رہ گیا

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

یہ عجیب و غریب واقعہ لیبیا میں پیش آیا ہے جہاں ایک موبائل فون شاپ کو 16 سال بعد نوکیا فونز کی ڈیلیوری موصول ہوئی جو اُس نے 2010 میں آرڈر کیے تھے۔

طرابلس میں ایک دکاندار نے 2010 میں نوکیا فونز آرڈر کیے تھے۔ لیکن 2011 میں لیبیا میں خانہ جنگی اور سیاسی عدم استحکام نے ملک کی لاجسٹکس، کسٹمز اور تجارت کے نظام کو تباہ کر دیا۔

نتیجتاً وہ پارسل گوداموں میں پھنس گیا اور 16 سال تک پہنچا ہی نہیں۔ رواں ماہ 2026 میں وہی فونز صحیح سالم حالت میں پہنچے جنہیں کھول کر دکاندار خود حیران رہ گیا اور دوسروں کو بھی حیرت ہوئی۔

جب فونز کھولے گئے تو وہ وہی پرانے نوکیا ماڈلز تھے جنہیں آج کے اسمارٹ فونز کے دور میں تاریخی نوادرات قرار دیا جاتا ہے۔

دکاندار اور لوگوں کو ویڈیو میں ہنستے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے جو فونز دیکھ کر مذاق کر رہے ہیں کہ یہ فونز گزشتہ دور کی قیمتی چیزیں ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |
راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

 Jan 22, 2026 03:55 PM |

متعلقہ

Express News

اہرامِ مصر کی تعمیر کا معمہ سلجھنے کے قریب، حیرت انگیز انکشاف سامنے آگیا

Express News

اننت امبانی کی 13 کروڑ سے زائد مالیت کی گھڑی میں خاص کیا ہے؟

Express News

ہیٹر بند ہونے پر گھر برفانی قلعے کا منظر پیش کرنے لگا

Express News

ذہین گائے نے اوزاروں کا استعمال کرکے سائنسدانوں کو حیران کردیا

Express News

کیا واقعی فروری 2026 ’معجزاتی‘ مہینہ ہوگا؟

Express News

12 افراد کا ایک منٹ تک غبارے ہوا میں اڑانے کا ریکارڈ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو