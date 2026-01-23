آرڈر کیے گئے نوکیا فونز کی ڈیلیوری 16 سال بعد موصول

یہ عجیب و غریب واقعہ لیبیا میں پیش آیا ہے جہاں ایک موبائل فون شاپ کو 16 سال بعد نوکیا فونز کی ڈیلیوری موصول ہوئی جو اُس نے 2010 میں آرڈر کیے تھے۔
طرابلس میں ایک دکاندار نے 2010 میں نوکیا فونز آرڈر کیے تھے۔ لیکن 2011 میں لیبیا میں خانہ جنگی اور سیاسی عدم استحکام نے ملک کی لاجسٹکس، کسٹمز اور تجارت کے نظام کو تباہ کر دیا۔
نتیجتاً وہ پارسل گوداموں میں پھنس گیا اور 16 سال تک پہنچا ہی نہیں۔ رواں ماہ 2026 میں وہی فونز صحیح سالم حالت میں پہنچے جنہیں کھول کر دکاندار خود حیران رہ گیا اور دوسروں کو بھی حیرت ہوئی۔
جب فونز کھولے گئے تو وہ وہی پرانے نوکیا ماڈلز تھے جنہیں آج کے اسمارٹ فونز کے دور میں تاریخی نوادرات قرار دیا جاتا ہے۔
دکاندار اور لوگوں کو ویڈیو میں ہنستے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے جو فونز دیکھ کر مذاق کر رہے ہیں کہ یہ فونز گزشتہ دور کی قیمتی چیزیں ہیں۔