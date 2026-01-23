کراچی: چائنہ پورٹ کے قریب بحری جہاز کی ٹکر سے کشتی ڈوب گئی، 10 مسافر سوار تھے

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے منوڑہ کے قریب سمندر میں کشتی ڈوبے پر اظہار افسوس کیا

ویب ڈیسک January 23, 2026
کراچی میں منوڑہ کے قریب سمندر میں کشتی ڈوب گئی  10 مسافر سوار تھے۔

رپورٹ کے مطابق حکام نے وزیراعلیٰ سندھ کو بریفنگ  میں بتایا کہ کہ چائنہ پورٹ کے قریب بحری جہاز کشتی سے ٹکرانے سے حادثہ پیش آیا، کشتی میں 10 افراد سوارتھے، 6 مسافروں کو بچایا گیا ہے جبکہ 4 کی تلاش جاری ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے منوڑہ کے قریب سمندر میں کشتی ڈوبے پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ ریسکیو آپریشن تیز کیا جائے ور انسانی جانیں بچائی جائیں۔

وزیراعلیٰ سندھ نے ڈی سی کیماڑی کو ہدایت دی کہ آپریشن کی نگرانی کے لئے اپنی ٹیم بھیج دیں۔
