نجی معلومات تک غیر قانونی رسائی، ہالی ووڈ اداکارہ کا میڈیا سے متعلق بھیانک انکشاف

اداکارہ نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موبائل فونز ہیک کیے گئے اور گھر میں خفیہ مائیکروفون نصب کرکے نجی گفتگو تک سنی گئی

ویب ڈیسک January 23, 2026
برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ہالی ووڈ اداکارہ ایلزبتھ ہرلی نے میڈیا سے متعلق نجی معلومات تک غیر قانونی رسائی کے حوالے سے بھیانک انکشاف کردیا۔

ایلزبتھ ہرلی نے برطانیہ کی ایک عدالت میں جاری ایک ہائی پروفائل کیس کی سماعت کے دوران اپنی نجی زندگی میں ہونے والی ’بہیمانہ مداخلت‘ پر تفصیلی بیان دیا۔

یہ مقدمہ برطانوی میڈیا گروپ ایسوسی ایٹڈ نیوز پیپرز کے خلاف دائر کیا گیا ہے، جس پر ایلزبتھ ہرلی اور دیگر مشہور شخصیات نے پرائیویسی کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کیے ہیں۔

60 سالہ ایلزبتھ ہرلی، شہزادہ ہیری اور معروف گلوکار ایلٹن جان سمیت ان سات مدعیان میں شامل ہیں جنہوں نے اخبار کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے۔

اہلزبتھ ہرلی نے عدالت کو بتایا کہ ان کے بارے میں شائع ہونے والی 15 سے زائد خبریں ایسے مواد پر مبنی تھیں جو غیرقانونی طریقوں سے حاصل کیا گیا۔

اداکارہ نے عدالت میں انکشاف کیا کہ ان کے موبائل فونز ہیک کیے گئے اور ان کے گھر میں خفیہ مائیکروفون نصب کرکے ان کی نجی گفتگو تک سنی گئی۔

انہوں نے عدالت میں یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک خبر میں ان کی حمل کے دوران کی طبی تفصیلات شائع کی گئیں، جو ان کے بیٹے ڈیمین کی پیدائش سے متعلق تھیں۔

اداکارہ نے ان الزامات کو بھی مسترد کیا کہ یہ معلومات ان کے دوست ایلٹن جان کے شوہر ڈیوڈ فرنش نے میڈیا کو فراہم کیں۔

سماعت کے دوران ایسوسی ایٹڈ نیوز پیپرز کے وکیل انتھونی وائٹ کی جرح کے وقت ایلزبتھ ہرلی جذباتی ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوگئے۔

سماعت کے موقع پر شہزادہ ہیری بھی عدالت میں موجود تھے جو ایلزبتھ ہرلی کے بیٹے کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دیتے دکھائی دیے۔

دوسری جانب، متعلقہ اشاعتی ادارے نے تمام الزامات کو بے بنیاد اور بہتان قرار دیا ہے۔
