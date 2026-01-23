سیف سٹی کا ذہنی دباؤ کے شکار افراد کیلئے "کونسلنگ سروس" کا آغاز

سیف سٹی کی ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 سروس ذہنی دباؤ کے شکار افراد کو بروقت مدد فراہم کرکے قیمتی انسانی جانیں بچا رہی ہے

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر سیف سٹی نے ذہنی دباؤ کے شکار افراد کیلئے "کونسلنگ سروس" کا آغاز کردیا ہے۔

تفصیلات کے ماطبق پنجاب ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر ذہنی دباؤ کے شکار افراد کے لیے مخصوص سہولت متعارف کرائی گئی ہے۔ ذہنی دباؤ، پریشانی ، ناامیدی یا خودکشی کے خیالات کی صورت میں ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 ڈائل کریں اور 7 دبائیں۔

ترجمان سیف سٹی کے مطابق سیف سٹی متاثرہ شہری کا رابطہ ماہر اور سپیشلائزڈ سائیکالوجسٹ سے کانفرنس کال کے ذریعے فوری کروائے گا۔ ماہر سائیکالوجسٹ کی بروقت کونسلنگ سے قیمتی انسانی جانیں بچائی جا رہی ہیں۔

سال 2025 میں خودکشی یا شدید ذہنی دباؤ سے متعلق 2327 کالز موصول ہوئیں۔ بروقت کونسلنگ، ماہر سائیکالوجسٹ اور پولیس کی بروقت مدد سے 2269 افراد کو خودکشی کرنے سے بچایا گیا۔ پنجاب ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 کی کونسلنگ سروس کی کامیابی کی شرح 98 فیصد رہی۔

موصول کالز میں 56 فیصد مرد جبکہ 44 فیصد خواتین شامل تھیں۔ خودکشی کی نمایاں وجہ گھریلو تنازعات،48 فیصد کالز میں میاں بیوی کی ناچاقی اور خاندانی مسائل رپورٹ ہوئے۔

ترجمان سیف سٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ذہنی دباؤ یا خودکشی کے خیالات کی صورت میں تاخیر نہ کریں، 15 پر کال کریں اور 7 دبائیں جبکہ کونسلنگ کے دوران کال کرنے والے شہری کی شناخت اور معلومات مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں۔

سیف سٹی کی ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 سروس ذہنی دباؤ کے شکار افراد کو بروقت مدد فراہم کرکے قیمتی انسانی جانیں بچا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان اقبال کا گل پلازہ متاثرین کیلئے قرض کا اعلان، صارفین کی شدید تنقید

سلمان اقبال کا گل پلازہ متاثرین کیلئے قرض کا اعلان، صارفین کی شدید تنقید

 Jan 23, 2026 11:14 AM |
ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

 Jan 22, 2026 09:19 PM |
ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

 Jan 22, 2026 05:10 PM |

متعلقہ

Express News

احسن اقبال نے ووٹر کی عمر کی حد 18 سے 25 کرنے کی خبروں کی سختی سے تردید کردی

Express News

گل پلازہ آتشزدگی، بیسمنٹ میں کاروبار کرنے والی ماں، بیٹی نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا

Express News

کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا خط، ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز پر تنقید

Express News

سانحہ گل پلازہ میں گوجرانوالہ کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی جان سے گئے

Express News

مختلف قومی بچت اسکیموں کے شرح منافع میں کمی، نوٹیفکیشن جاری

Express News

ڈیرہ غازی خان کے نجی اسپتال میں مرد ڈینٹسٹ نے گائنی کا آپریشن کرڈالا، مریضہ جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو