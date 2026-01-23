بالائی علاقوں میں برفباری اور ژالہ باری کے خوبصورت مناظر، ویڈیوز دیکھیں

کالام میں برفباری کی مقدار تقریباً 3 فٹ بتائی جا رہی ہے

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور ژالہ باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی جبکہ سوشل میڈیا پر خوبصورت مقامات کی ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی ہے۔

وادی سوات کے علاقے کالام میں برفباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کالام میں برفباری کی مقدار تقریباً 3 فٹ بتائی جا رہی ہے۔

پارچنار میں منفی 5، کالام میں منفی 4 اور مالم جبہ میں منفی 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔

وادی سوات میں شدید برفباری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے جبکہ وادی قدرت کا حسین منظر پیش کر رہی ہے۔

سوات کے بالائی علاقے کالام میں بھی شدید برفباری سے موسم دلکش ہوگیا جبکہ سیاحوں نے بھی رخ کرنا شروع کر دیا۔

بٹگرام میں بھی برفباری سے موسم شدید سرد ہوگیا، برفباری کا سلسلہ رات سے وقفے وقفے سے جاری ہے۔

وادی کشمیر کے علاقے مظفرآباد میں بھی برفباری کا دلکش منظر دیکھا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید برفباری کی پیشگوئی ہے۔ 

اپر دیر کے علاقے میں برفباری کی مقدار اب تک 2 فٹ تک بتائی جا رہی ہے۔

ہزارہ ایکسپریس وے پر شدید برفباری کے باعث گاڑیوں لی لمبی قطاریں لگ گئیں۔

ضلع مردان کی تحصیل رستم اور مضافاتی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور ژالہ باری جاری ہے۔

ژالہ باری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگیا جبکہ کھیتوں میں کھڑی فصلوں اور میوہ جات کے باغات کو نقصان کا خدشہ ہے۔

ادھر، پشاور میں گزشتہ روز سے جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا جبکہ بارش سے سردی کی شدت بڑھنے سے درجہ حرارت 4 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ بارش کے بعد سرد ہوائیں چلنے لگیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان مخالف فلم کی ریلیز روک دی گئی، بھارت بھر میں ابتدائی شوز منسوخ

پاکستان مخالف فلم کی ریلیز روک دی گئی، بھارت بھر میں ابتدائی شوز منسوخ

 Jan 23, 2026 12:28 PM |
نجی معلومات تک غیر قانونی رسائی، ہالی ووڈ اداکارہ کا میڈیا سے متعلق بھیانک انکشاف

نجی معلومات تک غیر قانونی رسائی، ہالی ووڈ اداکارہ کا میڈیا سے متعلق بھیانک انکشاف

 Jan 23, 2026 12:09 PM |
معروف کاروباری شخصیت کا گل پلازہ متاثرین کیلئے قرض کا اعلان

معروف کاروباری شخصیت کا گل پلازہ متاثرین کیلئے قرض کا اعلان

Jan 23, 2026 12:56 PM |

متعلقہ

Express News

احسن اقبال نے ووٹر کی عمر کی حد 18 سے 25 کرنے کی خبروں کی سختی سے تردید کردی

Express News

گل پلازہ آتشزدگی، بیسمنٹ میں کاروبار کرنے والی ماں، بیٹی نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا

Express News

کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا خط، ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز پر تنقید

Express News

سانحہ گل پلازہ میں گوجرانوالہ کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی جان سے گئے

Express News

مختلف قومی بچت اسکیموں کے شرح منافع میں کمی، نوٹیفکیشن جاری

Express News

ڈیرہ غازی خان کے نجی اسپتال میں مرد ڈینٹسٹ نے گائنی کا آپریشن کرڈالا، مریضہ جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو