راولپنڈی میں 13 سالہ گھریلو ملازمہ ریپ کیس کی سماعت ہوئی، گرفتار ملزم عبد الوہاب کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا گیا۔
ملزم نے نے کمرہ عدالت میں الزام سے انکار کر دیا اور کہا کہ لڑکی 7 ماہ کی پریگنیٹ ہے میں 4 ماہ قبل ملازم ہوا۔
عدالت نے گرفتار ملزم اور لڑکی دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا حکم دے دیا۔
عدالت نے کہا کہ راولپنڈی۔27 جنوری کو دونوں کاڈی این اے ٹیسٹ کرا کے رپورٹ پیش کی جائے ۔
سول جج عادل سرور سیال نے جسمانی ریمانڈ درخواست منظور کی، ملزم عبد الوہاب کو کڑے پہرے میں تھانے سے عدالت لایا گیا۔