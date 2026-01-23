13 سالہ گھریلو ملازمہ کا ریپ؛ ملزم کا ریمانڈ منظور، حاملہ لڑکی کا ڈی این اے کرانے کا حکم

ملزم نے نے کمرہ عدالت میں الزام سے انکار کر دیا اور کہا کہ  لڑکی 7 ماہ کی پریگنیٹ ہے میں 4 ماہ قبل ملازم ہوا

ویب ڈیسک January 23, 2026
راولپنڈی میں 13 سالہ گھریلو ملازمہ ریپ کیس کی سماعت ہوئی، گرفتار ملزم عبد الوہاب کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا گیا۔

عدالت نے گرفتار ملزم اور لڑکی دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے کہا کہ راولپنڈی۔27 جنوری کو دونوں کاڈی این اے ٹیسٹ کرا کے رپورٹ پیش کی جائے ۔

سول جج عادل سرور سیال نے جسمانی ریمانڈ درخواست منظور کی، ملزم عبد الوہاب کو کڑے پہرے میں تھانے سے عدالت لایا گیا۔
