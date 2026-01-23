یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

پیرس ہلٹن کے مطابق وہ ویڈیو بناتے وقت دباؤ میں تھیں اور انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ یہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے گی

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

معروف امریکی اداکارہ اور بزنس ویمن پیرس ہلٹن نے 19 سال کی عمر میں اپنی نجی ویڈیو لیک ہونے کے تکلیف دہ واقعے پر ایک بار پھر کھل کر بات کی ہے۔

فیشن اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں اثرورسوخ رکھنے اور سماجی مسائل پر آواز اٹھانے والی پیرس ہلٹن حال ہی میں جعلی تصاویر اور ویڈیوز سے متعلق قانون پر گفتگو کے دوران جذباتی ہو گئیں۔

کانگریس ویمن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز کے ساتھ پریس کانفرنس میں پیرس ہلٹن نے کہا کہ 19 سال کی عمر میں ان کی ایک نجی ویڈیو بغیر اجازت دنیا کے سامنے لائی گئی، جسے لوگ اسکینڈل کہتے رہے، حالانکہ وہ سراسر استحصال تھا۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت ایسے قوانین موجود نہیں تھے جو انہیں تحفظ فراہم کر سکتے، اور ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کے لیے الفاظ تک موجود نہیں تھے۔

پیرس نے انکشاف کیا کہ ویڈیو لیک ہونے کے بعد انہیں شدید شرمندگی، خوف اور تذلیل کا سامنا کرنا پڑا۔

مزید پڑھیں

Express News

جعلی نازیبا ویڈیو لیک کا شکار سجل ملک کا عمران اشرف سے تعلق کا انکشاف

ان کا کہنا تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، انہیں طنز کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے درد کو محض خبروں اور کلکس کے لیے استعمال کیا گیا۔

پیرس نے انکشاف کیا کہ آج بھی ان کی اے آئی کے ذریعے تیار کردہ ایک لاکھ سے زائد جعلی فحش تصاویر موجود ہیں۔

ان کے مطابق اس واقعے نے نہ صرف ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا بلکہ انہیں اپنے وجود، عزت اور خود اعتمادی پر اختیار بھی کھونا پڑا۔

واضح رہے کہ پیرس ہلٹن نے یہ نجی ویڈیو 2001 میں اپنے سابق بوائے فرینڈ رک سالومون کے ساتھ بنائی تھی۔

اپنی کتاب ’پیرس: دی میموئر‘ میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو بناتے وقت دباؤ میں تھیں اور انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ یہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

 Jan 23, 2026 03:57 PM |
کرن جوہر کی فلم ’ہوم باؤنڈ‘ آسکر کی دوڑ سے باہر

کرن جوہر کی فلم ’ہوم باؤنڈ‘ آسکر کی دوڑ سے باہر

Jan 23, 2026 03:15 PM |
پاکستان مخالف فلم کی ریلیز روک دی گئی، بھارت بھر میں ابتدائی شوز منسوخ

پاکستان مخالف فلم کی ریلیز روک دی گئی، بھارت بھر میں ابتدائی شوز منسوخ

 Jan 23, 2026 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

Express News

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

Express News

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

Express News

کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

Express News

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

Express News

طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو