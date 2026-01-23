ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ: بنگلادیش نے پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا

پاکستان نے مجموعی طور پر 12 گول داغے جبکہ اس کے خلاف 27 گول ہوئے

اسپورٹس ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ میں بنگلادیش نے پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا۔

بنکاک میں کھیلے جارہے ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ 2026 میں بنگلادیش نے پاکستان کو تختہ مشق بناتے ہوئے 1-9 سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کردیا۔

ساؤتھ ایشین فٹبال فیڈریشن کے تحت 7 ممالک کے درمیان جاری ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ میں پاکستان کو اپنے آخری چھٹے میچ میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

فاتح ٹیم نے تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف 9 گول کیے جبکہ پاکستان صرف ایک مرتبہ گیند کو جال میں پہنچانے میں کامیاب رہا۔

پاکستان نے چیمپئن شپ کے اپنے 6 میچز میں سے 2 میں فتح حاصل کی، ایک مقابلہ ڈرا ہوا جبکہ 3 میچز میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔

پاکستان نے مجموعی طور پر 12 گول داغے جبکہ اس کے خلاف 27 گول ہوئے۔

پاکستان نے اپنے تمام 6 میچز میں 7 پوائنٹس جوڑے۔

یاد رہے کہ پاکستان نے گزشتہ روز ساف مینز فٹسال چیمپئن شپ میں اپنے پانچویں میچ میں بنگلادیش کو 1-5 سے قابو کیا تھا۔

پوائنٹس ٹیبل پر 10پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پر براجمان پاکستان نے اب تک اپنے تین میچز جیتے، ایک ہارا اور ایک برابر رہا۔

پاکستان اپنے آخری میچ میں پیر کو بھارت سے ٹکرائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

 Jan 23, 2026 03:57 PM |
کرن جوہر کی فلم ’ہوم باؤنڈ‘ آسکر کی دوڑ سے باہر

کرن جوہر کی فلم ’ہوم باؤنڈ‘ آسکر کی دوڑ سے باہر

Jan 23, 2026 03:15 PM |
پاکستان مخالف فلم کی ریلیز روک دی گئی، بھارت بھر میں ابتدائی شوز منسوخ

پاکستان مخالف فلم کی ریلیز روک دی گئی، بھارت بھر میں ابتدائی شوز منسوخ

 Jan 23, 2026 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

ہاکی ورلڈکپ کوالیفائرز کے شیڈول کا اعلان

Express News

فٹبال ورلڈ کپ لیاری میں ہوسکتا ہے، ککری گراؤنڈ قطر کے اسٹیڈیم سے کم نہیں، ترجمان سندھ حکومت کا دعوی

Express News

پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کیلیے میچ آفیشلز کا اعلان

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بنگلادیش ڈٹ گیا، آئی سی سی سے دوبارہ رابطے کا فیصلہ

Express News

ویرات کوہلی چند روز بعد ہی پہلی پوزیشن سے محروم

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ میں زمبابوے کو شکست، پاکستان کی سپرسکس مرحلے میں رسائی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو