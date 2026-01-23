خیبرپختونخوا میں وزیراعلیٰ کورکمانڈر کے ساتھ ملکر کام کررہے ہیں، عسکری ذرائع

خیبرپختونخوا کی پولیس بہت بہادر ہے تاہم اُسے اگر فری ہیںڈ دیا جائے تو ہی وہ کام کرسکتی ہے، عسکری ذرائع

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبرپختونخوا میں وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اور کورکمانڈر مل کر کام کر رہے ہیں۔

اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عسکری ذرائع نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی تب ختم ہوگی جب نیت ٹھیک ہو گی،نیشنل ایکشن پلان کا پہلا نکتہ فوجی آپریشن ہے جو کر رہے ہیں۔

عسکری ذرائع نے کہا کہ بلوچستان پہلے نمبر پر ہے جبکہ خیبرپختونخوا میں گورننس بہتر نہیں چل رہی وہاں تین ہزار تین سو ملازمین ہیں جو پورا نہیں اتر سکتے۔

عسکری ذرائع نے کہا کہ طالبان کو بتایا ہے کہ ہم معافی نہیں دیں گے، ہمیں انہیں ٹھیک کرنا ہے۔

عسکری ذرائع نے کہا کہ خیبرپختونخوا کی انسداد دہشت گردی عدالتوں میں اس وقت 2 ہزار 968 کیسز زیر التواء ہیں، صرف 3 سالوں میں ملک بھر میں 677 اور کے پی میں 621 کیسز پر التوا دیا گیا۔

عسکری ذرائع نے یہ بھی کہا کہ خیبرپختونخوا کی پولیس بہت بہادر ہے تاہم اُسے اگر فری ہیںڈ دیا جائے تو ہی وہ کام کرسکتی ہے۔

عسکری ذرائع نے ایک سوال کے جواب میں استفسار کیا کہ کے پی کے میں آپریشن نہ کریں توکیا صوبے کو نورولی محسود کے حوالے کر دیں؟

آخری میں عسکری ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ خیبرپختونخوا میں وزیراعلیٰ اورکورکمانڈر مل کر کام کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راشد خان کا بھٹے بھونتے ہوئے ’’بارڈر 2‘‘ دیکھنے کا اعلان، ویڈیو وائرل

راشد خان کا بھٹے بھونتے ہوئے ’’بارڈر 2‘‘ دیکھنے کا اعلان، ویڈیو وائرل

 Jan 23, 2026 08:34 PM |
غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

Jan 23, 2026 08:12 PM |
یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

 Jan 23, 2026 03:57 PM |

متعلقہ

Express News

احسن اقبال نے ووٹر کی عمر کی حد 18 سے 25 کرنے کی خبروں کی سختی سے تردید کردی

Express News

گل پلازہ آتشزدگی، بیسمنٹ میں کاروبار کرنے والی ماں، بیٹی نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا

Express News

کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا خط، ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کی تجویز پر تنقید

Express News

سانحہ گل پلازہ میں گوجرانوالہ کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی جان سے گئے

Express News

مختلف قومی بچت اسکیموں کے شرح منافع میں کمی، نوٹیفکیشن جاری

Express News

ڈیرہ غازی خان کے نجی اسپتال میں مرد ڈینٹسٹ نے گائنی کا آپریشن کرڈالا، مریضہ جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو