ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: آسٹریلیا کی پریشانی میں اضافہ، ایک اور اہم کھلاڑی زخمی

اس سے قبل جوش ہیزل ووڈ اور پیٹ کمنز بھی انجری سے نبرد آزما ہو رہے ہیں

ویب ڈیسک January 23, 2026
آسٹریلیا کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل ایک اور انجری کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ فاسٹ بولر نیتھن ایلس بگ بیش لیگ میں ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوگئے۔

ذرائع کے مطابق انجری کے باعث ہوبارٹ ہریکینز کے کپتان نیتھن ایلس کی 7 فروری سے شروع ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک ہوگئی ہے۔

ان کی انجری سے آسٹریلیا کی فاسٹ بولنگ کے حوالے سے پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے قبل جوش ہیزل ووڈ اور پیٹ کمنز بھی انجری سے نبرد آزما ہو رہے ہیں۔

جوش ہیزل ووڈ (جنہوں نے ایشز کے کسی میچ میں حصہ نہیں لیا) گزشتہ برس نومبر سے کوئی میچ نہیں کھیلے ہیں اور ورلڈ کپ سے قبل ان کی مکمل فٹنس متوقع ہے۔

تاہم، پیٹ کمنز ٹورنامنٹ کے بعد کے حصے میں ٹیم کا حصہ بنے ہیں۔
