راشد خان کا بھٹے بھونتے ہوئے ’’بارڈر 2‘‘ دیکھنے کا اعلان، ویڈیو وائرل

’’لگتا ہے کرکٹ چھوڑ کر بھٹے بیچنا شروع کردیے ہیں‘‘، سوشل میڈیا صارفین کا طنز

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

افغانستان کرکٹ ٹیم کے کپتان راشد خان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے جس میں وہ سڑک کنارے کھڑے بھٹے بھون رہے ہیں۔

راشد خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جسے 2.4 ملین لائیکس مل چکے ہیں۔ ویڈیو میں افغان کپتان سڑک کنارے بھٹے بھون رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کا کیپشن خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔

راش خان نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ ’’بارڈر 2 میں تو ضرور دیکھوں گا، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر میں یہ پوسٹ کرتا ہوں‘‘۔ ویڈیو پر بارڈر فلم کے گانے کی آواز بھی موجود ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راشد خان کے پاکستان مخالف بھارتی فلم ’بارڈر 2‘ دیکھنے کے اعلان کے بعد بھارتی صارفین جہاں تعریف کررہے ہیں، وہیں پاکستانی سوشل میڈیا صارفین بھی خوب چٹکلے چھوڑ رہے ہیں۔

ایک صارف نے مزاح کے انداز میں لکھا ’’لگتا ہے کرکٹ چھوڑ کر بھٹے بیچنا شروع کردیے ہیں۔‘‘

جبکہ زیادہ تر صارفین نے راشد خان کا مذاق بھی بنایا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راشد خان کا بھٹے بھونتے ہوئے ’’بارڈر 2‘‘ دیکھنے کا اعلان، ویڈیو وائرل

راشد خان کا بھٹے بھونتے ہوئے ’’بارڈر 2‘‘ دیکھنے کا اعلان، ویڈیو وائرل

 Jan 23, 2026 08:34 PM |
غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

Jan 23, 2026 08:12 PM |
یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

 Jan 23, 2026 03:57 PM |

متعلقہ

Express News

ہاکی ورلڈکپ کوالیفائرز کے شیڈول کا اعلان

Express News

فٹبال ورلڈ کپ لیاری میں ہوسکتا ہے، ککری گراؤنڈ قطر کے اسٹیڈیم سے کم نہیں، ترجمان سندھ حکومت کا دعوی

Express News

پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کیلیے میچ آفیشلز کا اعلان

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بنگلادیش ڈٹ گیا، آئی سی سی سے دوبارہ رابطے کا فیصلہ

Express News

ویرات کوہلی چند روز بعد ہی پہلی پوزیشن سے محروم

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ میں زمبابوے کو شکست، پاکستان کی سپرسکس مرحلے میں رسائی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو