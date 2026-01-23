افغانستان کرکٹ ٹیم کے کپتان راشد خان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے جس میں وہ سڑک کنارے کھڑے بھٹے بھون رہے ہیں۔
راشد خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جسے 2.4 ملین لائیکس مل چکے ہیں۔ ویڈیو میں افغان کپتان سڑک کنارے بھٹے بھون رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کا کیپشن خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
راش خان نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ ’’بارڈر 2 میں تو ضرور دیکھوں گا، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر میں یہ پوسٹ کرتا ہوں‘‘۔ ویڈیو پر بارڈر فلم کے گانے کی آواز بھی موجود ہے۔
راشد خان کے پاکستان مخالف بھارتی فلم ’بارڈر 2‘ دیکھنے کے اعلان کے بعد بھارتی صارفین جہاں تعریف کررہے ہیں، وہیں پاکستانی سوشل میڈیا صارفین بھی خوب چٹکلے چھوڑ رہے ہیں۔
ایک صارف نے مزاح کے انداز میں لکھا ’’لگتا ہے کرکٹ چھوڑ کر بھٹے بیچنا شروع کردیے ہیں۔‘‘
جبکہ زیادہ تر صارفین نے راشد خان کا مذاق بھی بنایا۔