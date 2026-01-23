عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

سوشل میڈیا صارفین نے تقریب کی تصاویر میں ایک خاص شخصیت کی موجودگی کو فوراً نوٹس کرلیا

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup

پاکستان شوبز کا ابھرتی ہوئی اداکارہ میرب نے گزشتہ روز اپنی 24 سالگرہ منائی۔ تقریب خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ فوراً حاصل کرلی۔

میرب کی برتھ ڈے پارٹی کی تصاویر میں وائرل ہونے کی وجہ صرف یہ پارٹی نہیں بلکہ ایک خاص بات تھی جو سوشل میڈیا صارفین نے فوراً نوٹ کرلی اور ایک نئی کہانی کے کیپشن کے ساتھ یہ تصاویر وائرل ہونے لگیں۔

سوشل میڈیا صارفین نے تقریب کی تصاویر میں ایک خاص شخصیت کی موجودگی کو فوراً نوٹس کرلیا، جس کے بعد قیاس آرائیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کئی صارفین یہ سوال کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کیا میرب کی زندگی میں واقعی کسی نئے کردار کی انٹری ہو چکی ہے؟

سالگرہ کی تقریب کی جھلکیوں میں دوست احباب اور قریبی حلقہ تو موجود تھا، مگر چند لمحات ایسے بھی تھے جن میں حاوی بھی میرب کے ساتھ تھا۔ اور صارفین یہ نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکے کہ میرب نے اسی ڈیزائن کا کوٹ پہنا ہوا تھا جو ایک موقع پر حاوی پہنے نظر آئے تھے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یہی لمحے اب سوشل میڈیا پر زیرِ بحث ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پر مداح تصویروں کو زوم کرکے دیکھ رہے ہیں اور اپنی اپنی تھیوریاں پیش کرتے نظر آرہے ہیں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک نہ میرب کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے آئی ہے اور نہ ہی حاوی نے اس شور و غوغا پر ردِعمل دیا ہے۔ خاموشی نے مداحوں کے تجسس کو اور بھی بڑھا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تصاویر اب محض سالگرہ کی یادگار نہیں رہیں بلکہ ایک نئی گپ شپ اور ممکنہ رومانوی کہانی کا آغاز سمجھی جا رہی ہیں۔

انٹرٹینمنٹ حلقوں میں بھی اس اچانک توجہ کو نظرانداز نہیں کیا جا رہا۔ کچھ لوگ اسے محض دوستوں کی موجودگی قرار دے رہے ہیں، جبکہ دیگر کا خیال ہے کہ میرب کی زندگی کے اس نئے باب کی شروعات ہوچکی ہیں۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

 Jan 23, 2026 10:18 PM |
غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

Jan 23, 2026 09:08 PM |
یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

 Jan 23, 2026 03:57 PM |

متعلقہ

Express News

ویوز کےلیے بیٹی کو استعمال کرنے پر فضا علی پر تنقید

Express News

ٹیلر سوئفٹ کے پیغامات لیک، دیرینہ دوستی میں دراڑ بےنقاب

Express News

راشد محمود کا ویڈیو پیغام، اپنی بیماری کی تفصیلات بتادیں

Express News

کراچی کو بھی پرائیوٹائز کردیں، ہم خرید کر زیادہ اچھا چلا لیں گے، تابش ہاشمی

Express News

ترکش اداکارہ شاہ رخ خان کو ’انکل‘ کہنے پر تنقید کا شکار، وضاحت پیش کردی

Express News

طلاق کے بعد بھارتی کرکٹر کو ایک اور دھچکا، گرل فرینڈ بھی چھوڑ گئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو