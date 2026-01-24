امریکا: گمشدہ انگوٹھی دہائیوں بعد مالکن تک پہنچا دی گئی

یہ انگوٹھی امریکی ریاست نیو جرسی کے ایک ساحل پر خزانے کی متلاشی کو میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے مٹی دبی ملی

ویب ڈیسک January 24, 2026
facebook whatsup

امریکا میں دہائیوں سے گمشدہ انگوٹھی اس کی مالکن تک پہنچا دی گئی۔

مقامی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست نیو جرسی کے ایک ساحل پر خزانے کی متلاشی کو میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے مٹی میں دبی انگوٹھی ملی جو اس نے نیبراسکا سے تعلق رکھنے والے خاندان تک پہنچا دی۔

نیو جرسی کے ایک ساحل بیلمر پر خاک چھاننے والے اینڈریو کیفر کو ایک انگوٹھی ملی جس پر B.W. کندہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس انگوٹھی کے مالک کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔

انگوٹھی کے مالک کی تلاش کے لیے انہوں نے نیبراسکا میں کریٹ ہائی اسکول رابطہ کیا جہاں معلوم ہوا کہ B.W. کا مطلب باربرا ویلاج ہے جو کلاس 1966 کی ممبر ہیں۔

باربرا کی بہن سینڈی ویلاج-روش کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں علم کے یہ انگوٹھی وہاں کیسے پہنچی۔ ان کی بہن کچھ عرصہ کے لیے بوسٹن میں تو رہیں لیکن یہ انگوٹھی نیو جرسی تک کیسے پہنچی، یہ ایک معمہ ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

 Jan 23, 2026 10:18 PM |
غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

Jan 23, 2026 09:08 PM |
یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

 Jan 23, 2026 03:57 PM |

متعلقہ

Express News

جج کی تنبیہ پر بے وفا شوہر سے معافی مانگنے والی خاتون سلیبریٹی بن گئی

Express News

آرڈر کیے گئے نوکیا فونز کی ڈیلیوری 16 سال بعد موصول

Express News

اہرامِ مصر کی تعمیر کا معمہ سلجھنے کے قریب، حیرت انگیز انکشاف سامنے آگیا

Express News

اننت امبانی کی 13 کروڑ سے زائد مالیت کی گھڑی میں خاص کیا ہے؟

Express News

ہیٹر بند ہونے پر گھر برفانی قلعے کا منظر پیش کرنے لگا

Express News

ذہین گائے نے اوزاروں کا استعمال کرکے سائنسدانوں کو حیران کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو