کوٹری میں کار اور ڈمپر کے درمیان تصادم ، 8 افراد جاں بحق

 پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچیاں، دو لڑکے، ایک خاتون اور دو مرد شامل ہیں

ویب ڈیسک January 23, 2026
facebook whatsup
کوٹری:

چاول کے گودام کے قریب کار اور ڈمپر میں تصادم کے نتیجے میں پیش آنے والے المناک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہوگئی۔

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچیاں، دو لڑکے، ایک خاتون اور دو مرد شامل ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد انڈس پہاڑی کا رہائشی تھا اور حیدرآباد سے ٹھٹھہ جا رہے تھے کہ راستے میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔

مزید پڑھیں

Express News

سرگودھا میں بھوسے سے لدا ٹرک الٹ گیا، 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی

Express News

چترال میں مسافر کوچ حادثہ، دو افراد جاں بحق

پولیس کے مطابق حادثے کے بعد کار بری طرح تباہ ہو گئی جس کی وجہ سے لاشیں نکالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مقامی افراد کی مدد سے کار کے مختلف حصے توڑ کر لاشیں نکالنے کی کوشش کی جار ہی ہے۔

بعد ازاں ریسکیو 1122 کا عملہ مطلوبہ مشینری کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا اور کار میں پھنسی لاشوں کو نکال کر اسپتال منتقل کروادیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

 Jan 23, 2026 10:18 PM |
غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

Jan 23, 2026 09:08 PM |
یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

یہ اسکینڈل نہیں استحصال ہے، پیرس ہلٹن کی نوجوانی میں ویڈیو لیک ہونے پر لب کشائی

 Jan 23, 2026 03:57 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک سے گھر اجاڑ گئے،2 نوجوان جاں بحق

Express News

قومی اسمبلی کا یوٹیوب چینل بند نہیں کیا گیا، ترجمان قومی اسمبلی کی وضاحت

Express News

سانحہ گل پلازہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کیلیے ایم کیو ایم کا وزیراعظم کو ہنگامی خط

Express News

کراچی؛ بھینس کالونی میں زمین کی کھدائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد

Express News

پاکستانی حکومتی اقدمات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگ گئے ہیں، سربراہ آئی ایم ایف

Express News

حکومت غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ واپس لے اور عوامی ریفرنڈم کروائے، پی ٹی آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو