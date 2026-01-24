لاہور میں میں پالتو شیر نے بچے کا بازو چبا لیا

افسوسناک واقعہ سبزہ زار میں ڈولا بریڈنگ فارم پر پیش آیا، ایک ملزم گرفتار

ویب ڈیسک January 24, 2026
facebook whatsup
لاہور:

سبزہ زار اسی فٹ روڈ ایریا میں پالتو شیر نے بچے کا بازو چبا لیا۔

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق افسوسناک واقعہ سبزہ زار میں ڈولا بریڈنگ فارم پر پیش آیا جہاں 8 سالہ واجد علی کھیلتے ہوئے شیروں کے قریب چلا گیا، فارم مالکان نے بچے کو مقامی اسپتال لے جا کر ڈاکٹر کو ہاتھ مشین میں آنے کا بتایا، ڈاکٹروں نے 8 سالہ بچے کی جان بچانے کے لیے ہاتھ کاٹ کر الگ کیا۔

ترجمان کے مطابق مالکان کی وقوعہ پولیس سے چھپانے کی کوشش ناکام ہوگئی، ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی سربراہی میں پولیس اپنے ذرائع سے سراغ لگا کر اسپتال پہنچی،  بچے کو میڈیکل اور مزید طبی امداد کے لیے گنگا رام اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈولا بریڈنگ فارم عمر اقبال اور علی اقبال کی ملکیت ہے اور وائلڈ لائف سے باقاعدہ لائسنس یافتہ ہے،  واقعہ شیروں کے پنچرے نامناسب اور مالکان کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا، متاثرہ بچہ پھل توڑنے کے لیے فارم ہاؤس میں گیا تھا۔

ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے واقعے کا نوٹس لیکر ملزمان کیخلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دیا، پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کرلیا۔ واقعے کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کرلیا گیا۔

پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان نے متاثرہ خاندان کو رقم ادا  کرکے مالی معاونت کی جس کے باعث متاثرین قانونی کارروائی سے گریزاں ہیں۔ متاثرین کی جانب سے کارروائی نہ کروانے پر پولیس مقدمہ کی مدعی بن گئی، مقدمہ میں وائلڈ لائف ایکٹ سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔

دوسری جانب چیف وائلڈ لائف رینجر پنجاب مبین الہیٰ نے بھی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی چیف وائلڈلائف رینجر لاہور کو فوری کارروائی کی ہدایات کردی۔

انہوں نے شہری آبادیوں میں بگ کیٹس رکھنے والوں کیخلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کردی۔ مبین الہٰی نے کہا کہ واقعہ کی تحقیقات کے بعد ملزمان کیخلاف وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

48 سالہ معروف بھارتی اداکارہ نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتادی

48 سالہ معروف بھارتی اداکارہ نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتادی

 Jan 24, 2026 12:03 PM |
معروف بھارتی اداکار رہائشی عمارت پر فائرنگ کے الزام میں گرفتار

معروف بھارتی اداکار رہائشی عمارت پر فائرنگ کے الزام میں گرفتار

Jan 24, 2026 11:04 AM |
عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

 Jan 23, 2026 10:18 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک سے گھر اجاڑ گئے،2 نوجوان جاں بحق

Express News

قومی اسمبلی کا یوٹیوب چینل بند نہیں کیا گیا، ترجمان قومی اسمبلی کی وضاحت

Express News

سانحہ گل پلازہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کیلیے ایم کیو ایم کا وزیراعظم کو ہنگامی خط

Express News

کراچی؛ بھینس کالونی میں زمین کی کھدائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد

Express News

پاکستانی حکومتی اقدمات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگ گئے ہیں، سربراہ آئی ایم ایف

Express News

حکومت غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ واپس لے اور عوامی ریفرنڈم کروائے، پی ٹی آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو