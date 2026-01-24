لاہور: شہریوں کی جیبوں کا صفایا کرنے والی جیب تراش خاتون گرفتار

ملزمہ معذوری کا ڈرامہ رچاکر مدد کرنے والے شہریوں کی جیبوں کا صفایا کرتی تھی

ویب ڈیسک January 24, 2026
facebook whatsup
لاہور:

پبلک ٹرانسپورٹ میں معذوری کا بہانہ بناکر شہریوں کی جیبوں کا صفایا کرنے والی جیب تراش خاتون کو گرفتار کرلیا گیا۔

 ڈولفن ٹیم نے دوران پیٹرولنگ شہری کی اطلاع پر ملزمہ کو فردوس مارکیٹ سے تحویل میں لیا، ملزمہ نے سوار ہونے سے قبل معذور ہونے کا ڈرامہ رچایا، بزرگ شہری مدد کرنے کے چکر میں اپنی جیب کٹوا بیٹھا۔

ترجمان ڈولفن کے مطابق ملزمہ نے شہری محمود کی جیب سے 70 ہزار کیش نکال لیا تھا جو ملزمہ کے قبضے سے برآمد کرلیا گیا، ملزمہ شازیہ کو کارروائی کیلئے چوکی فردوس مارکیٹ پولیس کے حوالے کردیا گیا ہے۔

ایس پی ڈولفن اختر نواز نے کہا کہ ڈولفن اسکواڈ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کیلئے 7/24 شاہراہوں پر موجود ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

48 سالہ معروف بھارتی اداکارہ نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتادی

48 سالہ معروف بھارتی اداکارہ نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتادی

 Jan 24, 2026 12:03 PM |
معروف بھارتی اداکار رہائشی عمارت پر فائرنگ کے الزام میں گرفتار

معروف بھارتی اداکار رہائشی عمارت پر فائرنگ کے الزام میں گرفتار

Jan 24, 2026 11:04 AM |
عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

 Jan 23, 2026 10:18 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ایئرپورٹ پر اے این ایف کی کارروائی، سعودی عرب جانے والے مسافر سے منشیات برآمد

Express News

لاہور: کاہنہ کے علاقہ میں باپ اور 2 بیٹوں کے قتل کا معمہ حل

Express News

اسلام آباد؛ موبائل فون چھین کر IMEI تبدیل کرکے افغانستان فروخت کرنے والا منظم گروہ گرفتار

Express News

منشیات اسمگلنگ کے خلاف اے این ایف کا کریک ڈاؤن، 9 ملزمان گرفتار، 91 کلو سے زائد منشیات برآمد

Express News

کراچی، اسٹیل ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی

Express News

کراچی میں تین پولیس مقابلے، 6 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو