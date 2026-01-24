لاہور: شہریوں کی جیبوں کا صفایا کرنے والی جیب تراش خاتون گرفتار

لاہور:
پبلک ٹرانسپورٹ میں معذوری کا بہانہ بناکر شہریوں کی جیبوں کا صفایا کرنے والی جیب تراش خاتون کو گرفتار کرلیا گیا۔
ڈولفن ٹیم نے دوران پیٹرولنگ شہری کی اطلاع پر ملزمہ کو فردوس مارکیٹ سے تحویل میں لیا، ملزمہ نے سوار ہونے سے قبل معذور ہونے کا ڈرامہ رچایا، بزرگ شہری مدد کرنے کے چکر میں اپنی جیب کٹوا بیٹھا۔
ترجمان ڈولفن کے مطابق ملزمہ نے شہری محمود کی جیب سے 70 ہزار کیش نکال لیا تھا جو ملزمہ کے قبضے سے برآمد کرلیا گیا، ملزمہ شازیہ کو کارروائی کیلئے چوکی فردوس مارکیٹ پولیس کے حوالے کردیا گیا ہے۔
ایس پی ڈولفن اختر نواز نے کہا کہ ڈولفن اسکواڈ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کیلئے 7/24 شاہراہوں پر موجود ہے۔