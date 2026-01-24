لاہور: جوہر ٹاؤن سے نجی کالج کے سی ای او کے اغوا کے معاملے میں بڑا انکشاف سامنے آگیا

نجی کالج کے مالک عابد وزیر کو بدھ کے روز اغوا کیا  گیا تھا

ویب ڈیسک January 24, 2026
لاہور:

جوہر ٹاؤن سے نجی کالج کے سی ای او کے اغوا کے معاملے میں بڑا انکشاف سامنے آگیا۔

ذرائع کے مطابق اغوا کاروں نے مغوی عابد وزیر کو سی سی ڈی کے خوف سے رہا کیا۔

ملزمان نے عابد وزیر کو سی سی ڈی کو نہ بتانے کی شرط پر رہا کیا، اغوا کاروں نے کہا تاوان نہ دیں بلکہ ہم سے بھی پیسے لے جائیں۔

اغوا کاروں نے بس پر بٹھا کر کرایہ بھی خود  دیا، ملزمان نے کہا سی سی ڈی کو یہ بتائیے گا کسی نے اغوا نہیں کیا۔

نجی کالج کے مالک عابد وزیر کو بدھ کے روز اغوا کیا  گیا تھا، ملزمان نے مغوی  کے ورثا سے 16 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔

سی سی ڈی حکام کے مطابق وہ ملزمان کے قریب پہنچ گئے ہیں اور جلد گرفتار کرلیں گے، سی سی ڈی کی وجہ سے پنجاب میں سنگین جرائم میں 65 فیصد کمی ہوئی ہے۔
