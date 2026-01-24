امریکا شدید سرد لہروں کی لپیٹ میں، مشیگن جھیل برف سے ڈھک گئی

January 24, 2026
امریکا میں مشیگن جھیل، جو شمالی امریکا کی پانچ بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے، حالیہ شدید سردی اور آرکٹک ہواؤں کی لہر کے باعث منجمد ہو گئی ہے، یہ امریکا کی تاریخ میں چوتھی بار ہوا ہے۔

شدید سردی اور قطبی ہواؤں کے اثر سے جھیل برف میں ڈھک گئی ہے۔ موسمیاتی حالات کے تحت جھیل میں برفانی حصہ کافی بڑھ جاتا ہے حالانکہ مکمل طور پر پوری جھیل کا منجمد ہونا عالمی موسمیاتی ریکارڈز کے لحاظ سے بہت زیادہ نایاب ہے۔

ان شدید سرد لہر کی وجہ سے ایری جھیل سمیت دیگر امریکی جھیلوں کی سطح بھی برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔

مشیگن جھیل ماضی میں بھی انتہائی ٹھنڈے موسموں میں برف سے ڈھکتی رہی ہے مثلاً 1976، 1979، اور 1994 جیسے سالوں میں لیکن اس یہ دوسری بار جو اتنے بڑے پیمانے پر جھیل کا انجماد سامنے آیا ہے۔

ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ موسمی تغیرات اور غیر معمولی سرد لہر کے رجحانات مشیگن جیل کے خطے میں انتہای سرد یا گرم موسم پیدا کرتے ہیں جس سے کبھی برفباری ریکارڈ کی سطح پر بڑھتی ہے اور کبھی بالکل کم ہو جاتی ہے۔
