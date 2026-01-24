راولپنڈی میں 14 سالہ بچی اغوا کے بعد بے دردی سے قتل

بوری بند لاش لیڈیز پارک کیرج فیکٹری روڈ سے برآمد ہوئی

ویب ڈیسک January 24, 2026
facebook whatsup
راولپنڈی:

راولپنڈی میں 14 سالہ بچی کو اغوا کے بعد بے دردی سے قتل کردیا گیا۔

راولپنڈی ڈھوک حسو سے دو روز قبل لاپتہ ہونے والی چودہ سالہ بچی کی بوری بند لاش لیڈیز پارک کیرج فیکٹری روڈ سے برآمد ہوئی۔

چودہ سالہ مصباح 22 جنوری کو گھر سے دوکان پر بوتل لینے گئی لیکن واپس گھر نہیں آئی اور لاپتہ ہو گئی تھی، بچی کے اغواء کا مقدمہ 23 جنوری کو تھانہ رتہ امرال میں اسکے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔

مدعی مقدمہ نے بچی کی لاش کو شناخت کرلیا، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے اسپتال منتقل کردیا گیا، پولیس کے مطابق بچی کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا یا نہیں یہ بات پوسٹ مارٹم میں سامنے آئے گی۔

لاش ملنے کی اطلاع پر ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انوسٹیگیشن، ایس پی راول پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے، موقع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وقوعہ کی تمام زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف بھارتی اداکار رہائشی عمارت پر فائرنگ کے الزام میں گرفتار

معروف بھارتی اداکار رہائشی عمارت پر فائرنگ کے الزام میں گرفتار

Jan 24, 2026 06:04 AM |
عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

عاصم اظہر کے بعد میرب کی زندگی میں اب کون ہے؟ سالگرہ کی تصاویر وائرل

 Jan 23, 2026 05:18 PM |
غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

غزہ پر بنی تین فلمیں آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہوگئیں

Jan 23, 2026 04:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ایئرپورٹ پر اے این ایف کی کارروائی، سعودی عرب جانے والے مسافر سے منشیات برآمد

Express News

لاہور: کاہنہ کے علاقہ میں باپ اور 2 بیٹوں کے قتل کا معمہ حل

Express News

اسلام آباد؛ موبائل فون چھین کر IMEI تبدیل کرکے افغانستان فروخت کرنے والا منظم گروہ گرفتار

Express News

منشیات اسمگلنگ کے خلاف اے این ایف کا کریک ڈاؤن، 9 ملزمان گرفتار، 91 کلو سے زائد منشیات برآمد

Express News

کراچی، اسٹیل ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی

Express News

کراچی میں تین پولیس مقابلے، 6 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو