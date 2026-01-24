بھتہ خوری کے الزام میں گرفتار افغان مہاجر کی ضمانت خارج، جیل بھیجنے کا حکم

ملزم عبد الحفیظ نے پشاور کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کے مالک سے بھتہ طلب کیا تھا، پولیس

ویب ڈیسک January 24, 2026
facebook whatsup
پشاور:

بھتہ خوری کے الزام میں گرفتار افغان مہاجر کی ضمانت منسوخ کرکے عدالت نے   ملزم کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پشاور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں بھتہ خوری کے الزام میں گرفتار افغان مہاجر کی ضمانت درخواست پر سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت اے ٹی سی جج فرید علیزئی نے کی، جس کے بعد عدالت نے ملزم کی ضمانت درخواست خارج کرتے ہوئے اسے جیل میں رکھنے کا حکم دے دیا۔

پراسیکیوشن کے مطابق ملزم عبد الحفیظ نے پشاور کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کے مالک سے بھتہ طلب کیا تھا۔ پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ ملزم نے مختلف موبائل نمبرز کے ذریعے ریسٹورنٹ کے مالک سے رابطہ کیا اور بھتہ طلب کیا۔

پراسیکیوشن کے مطابق ملزم نے اپنے آپ کو کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کا کارندہ ظاہر کیا اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں ریسٹورنٹ کے مالک کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ پراسیکیوشن نے بتایا کہ ملزم کو ٹریس کرنے کے بعد حراست میں لیا گیا۔

عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ملزم عبد الحفیظ کی ضمانت درخواست خارج کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف فرانسیسی اداکار کا اسلام قبول کرنے کے بعد والدہ کے ہمراہ عمرہ

معروف فرانسیسی اداکار کا اسلام قبول کرنے کے بعد والدہ کے ہمراہ عمرہ

Jan 24, 2026 03:09 PM |
پالاش مچل سے شادی کیوں ٹوٹی؟ سمرتی مندھانہ کے دوست کا سنسنی خیز انکشاف

پالاش مچل سے شادی کیوں ٹوٹی؟ سمرتی مندھانہ کے دوست کا سنسنی خیز انکشاف

 Jan 24, 2026 01:18 PM |
48 سالہ معروف بھارتی اداکارہ نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتادی

48 سالہ معروف بھارتی اداکارہ نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتادی

 Jan 24, 2026 12:03 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک سے گھر اجاڑ گئے،2 نوجوان جاں بحق

Express News

قومی اسمبلی کا یوٹیوب چینل بند نہیں کیا گیا، ترجمان قومی اسمبلی کی وضاحت

Express News

سانحہ گل پلازہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کیلیے ایم کیو ایم کا وزیراعظم کو ہنگامی خط

Express News

کراچی؛ بھینس کالونی میں زمین کی کھدائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد

Express News

پاکستانی حکومتی اقدمات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگ گئے ہیں، سربراہ آئی ایم ایف

Express News

حکومت غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ واپس لے اور عوامی ریفرنڈم کروائے، پی ٹی آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو