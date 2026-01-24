امریکا کی بلند عمارت میں خوفناک آتشزدگی، درجنوں فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف

آگ برونکس کے ایک بلند رہائشی ٹاور میں پھیلی جس نے کئی اپارٹمنٹس کو لپیٹ میں لے لیا

ویب ڈیسک January 24, 2026
برونکس، نیویارک کے علاقے میں ایک 17 منزلہ رہائشی عمارت میں شدید آگ بھڑک اُٹھی ہے جس نے اوپری دو منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

تفصیلات کے ماطبق آگ کی شدت کو 4 درجے پر رکھا گیا ہے۔ آگ برونکس کے ایک بلند رہائشی ٹاور میں پھیلی جس نے کئی اپارٹمنٹس کو لپیٹ میں لے لیا۔

200 سے زائد فائر فائٹرز اور ایمرجنسی عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ویڈیو فوٹیجز میں عمارت کے اوپر والے حصے سے شدید شعلے اور دھواں دکھائی دے رہا ہے۔

ابھی تک آگ لگنے کی وجہ یا ممکنہ وجہ واضح نہیں ہوئی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی تصدیق فوری طور پر نہیں ہوئی تاہم متاثرین کے بارے میں مزید معلومات آنے کی توقع ہے۔

برونکس کی میئر وانیسا گبسن نے سماجی میڈیا یب سائٹ پر کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے لیے ریسپشن سینٹر کھولا گیا ہے تا کہ انہیں عارضی رہائش اور فوری خدمات فراہم کی جا سکیں۔
