خلا میں پُر اسرار شے کے گرد گھومتا دھاتی بادل

اس بادل کی دریافت قریب میں موجود ایک ستارے کی روشنی کے مشاہدے سے دریافت کیا

ویب ڈیسک January 24, 2026
facebook whatsup

ماہرینِ فلکیات نے خلا میں ایک دھاتی ہواؤں کا ایک انتہائی بڑا بادل دریافت کیا ہے جو ایک پُراسرار شے کے گرد گھوم رہا ہے۔

سائنس دانوں نے یہ بادل قریب میں موجود ایک ستارے کی روشنی (جو قریب نو ماہ کے عرصے میں مدھم ہوگئی تھی) کے مشاہدے سے دریافت کیا جو کہ زمین سے تقریباً 3000 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔

J0705+0612 نامی اس ستارے کی عمر دو ارب برس سے زیادہ اور یہ ہمارے سورج کی طرح ہے۔

امریکا کی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی NOIRLab کا کہنا تھا کہ اس ستارے کی روشنی میں ستمبر 2024 سے مئی 2025 کے دوران معمول سے 40 گُنا کمی واقع ہوئی۔

ہوپکنز یونیورسٹی کی سائنس دان پروفیسر نادیہ زکامسکا کا کہنا تھا کہ سورج کی طرح کے ستارے بغیر کسی وجہ کے چمکنا بند نہیں کرتے۔ روشنی کم ہوجانے کے ایسے وقوعات بہت نایاب ہوتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’میرے معصوم شوہر کو نہ گھسیٹو‘‘، نیہا ککڑ کا طلاق کی افواہوں پر ردعمل

’’میرے معصوم شوہر کو نہ گھسیٹو‘‘، نیہا ککڑ کا طلاق کی افواہوں پر ردعمل

 Jan 24, 2026 06:35 PM |
مونی رائے کے ساتھ اسٹیج پر ہراسانی کا واقعہ، اداکارہ کا انکشاف

مونی رائے کے ساتھ اسٹیج پر ہراسانی کا واقعہ، اداکارہ کا انکشاف

 Jan 24, 2026 06:15 PM |
شاہد کپور کی بیوی بالی ووڈ میں انٹری دینے کو تیار؟

شاہد کپور کی بیوی بالی ووڈ میں انٹری دینے کو تیار؟

 Jan 24, 2026 04:40 PM |

متعلقہ

Express News

ایک انوکھا نظارہ، آج آسمان پر مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دے گا

Express News

ٹیکنالوجی کے ذریعے موسم کو کنٹرول کرنا، کتنا فائدہ مند کتنا نقصان دہ؟

Express News

اے آئی پاور روبوٹس کی حیرت انگیز صلاحیتوں سے متعلق رپورٹ سامنے آگئی

Express News

توانائی کے ذرائع کی منتقلی، یورپی یونین نے اہم سنگِ میل عبور کرلیا

Express News

10 کروڑ برس سے سویا ہوا بلیک ہول آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا

Express News

فالج کے مریضوں کو بولنے کے قابل بنانے والا اے آئی کالر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو