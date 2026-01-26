ڈاکٹر بننے کےلیے اپنا پاؤں خود کٹوانے والا ایڈمیشن اور گرل فرینڈ سے ہاتھ دھو بیٹھا

اس خطرناک عمل کے باوجود اسے نہ تو ایڈمیشن مل سکا اور وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اپنا ایک پاؤں بھی گنوا بیٹھا

ویب ڈیسک January 26, 2026
facebook whatsup
(تصویر: اے آئی جنریٹڈ)

بھارتی ریاست یو پی کے ضلع جونپور میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک نوجوان نے MBBS میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پر اپنا ہی پاؤں کٹوا دیا۔

پولیس کے مطابق 20 سالہ سورج بھاسکر دو مرتبہ NEET امتحان میں ناکام ہونے کے بعد شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور اسی دباؤ میں اس نے انتہائی قدم اٹھایا۔

تحقیقات کے دوران سورج کے بیان میں کئی تضادات سامنے آئے۔ پولیس نے اس کا موبائل فون چیک کیا اور ایک خاتون سے بھی پوچھ گچھ کی جس کا نمبر تفتیش میں سامنے آیا تھا، جس سے شکوک مزید گہرے ہوگئے۔ بعد ازاں تفتیش کاروں کو سورج کی ایک ڈائری بھی ملی جس میں اس نے لکھ رکھا تھا ’’میں 2026 میں MBBS ڈاکٹر بنوں گا۔‘‘

سورج بھاسکر کے اس خطرناک عمل کے باوجود نہ تو اسے ایڈمیشن مل سکا اور وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اپنا ایک پاؤں بھی گنوا بیٹھا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یہ معاملہ اس وقت منظرِ عام پر آیا جب سورج کے بڑے بھائی آکاش بھاسکر نے پولیس کو اطلاع دی کہ نامعلوم افراد نے رات کے وقت اس پر حملہ کیا، اسے بے ہوش کردیا اور اس کا پاؤں کاٹ کر فرار ہوگئے۔ پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کی، جو بعد میں سٹی سرکل افسر گولڈی گپتا کے سپرد کی گئی۔

مزید چھان بین میں پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ سورج نے ڈس ایبلیٹی کوٹے کے تحت میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے خود کو معذور ظاہر کرنے کا منصوبہ بنایا اور واقعے کو مجرمانہ حملہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق مسلسل پوچھ گچھ اور شواہد کی جانچ کے بعد اس کی کہانی سچ ثابت نہ ہوسکی۔

ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (سٹی) آیوش شری واستو کو بدھ کو اس کیس کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا، جبکہ پولیس یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ نوجوان کے خلاف تعزیراتِ ہند کی کون سی دفعات کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔

لائن بازار تھانے کے ایس ایچ او ستیش سنگھ کے مطابق سورج اس وقت ایک نجی اسپتال میں زیرِ علاج ہے اور اس کے خلاف مزید قانونی کارروائی پر غور جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ناصر ادیب نے سید نور اور صائمہ کی خفیہ شادی سے متعلق نئے راز افشا کردیے

ناصر ادیب نے سید نور اور صائمہ کی خفیہ شادی سے متعلق نئے راز افشا کردیے

 Jan 26, 2026 11:43 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت 16 فروری تک توسیع

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت 16 فروری تک توسیع

 Jan 26, 2026 11:29 AM |
عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

 Jan 25, 2026 10:34 PM |

متعلقہ

Express News

آسمان پر بیک وقت دو سورج نمودار، شہری حیران رہ گئے

Express News

اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے سے پودا نکل آیا، لوگ حیران

Express News

معذوری کے بہانے قید سے بچنے والا مجرم باکسنگ لڑتے پکڑا گیا

Express News

امریکا: گمشدہ پالتو کتا 10 برس بعد اپنے مالکان سے مل گیا

Express News

ترکیہ: خاتون کا ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہونے کا دعویٰ

Express News

اربوں کی چوری کرنے والا ملزم امریکی قانون میں خلل کیوجہ سے فرار ہونے میں کامیاب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو