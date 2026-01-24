ترکیہ: خاتون کا ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہونے کا دعویٰ

خاتون نے دعویٰ ثابت کرنے کیلئے ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈی این اے سیمپل کا مطالبہ کیا ہے

ویب ڈیسک January 24, 2026
عالمی تنازعات میں گِھرے امریکا کے 47 ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ترک خاتون نے ان کا بائیولوجیکل باپ ہونے کا دعویٰ کردیا۔

 ترکیے کی 55 سالہ نیجلا عثمان کے مطابق وہ اس مشن پر نکلی ہوئی ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہیں اور انہیں صرف ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے امریکی صدر سے سیمپل کی ضرورت ہے۔

ترکیہ کے مقامی اخبار حریت سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتیں۔ وہ بس سچ جاننا چاہتی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ وہ بس جاننا چاہتی ہیں کہ آیا وہ ان کے والد ہیں۔ وہ چاہیں گی کہ ٹرمپ ان سے بات کریں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ راضی ہوتے ہیں تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ ثابت کر سکتی ہیں۔

نیجلا کا مزید کہنا تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ وہ ایک اچھے باپ ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو رد نہیں کریں گے۔
