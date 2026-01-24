عالمی تنازعات میں گِھرے امریکا کے 47 ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ترک خاتون نے ان کا بائیولوجیکل باپ ہونے کا دعویٰ کردیا۔
ترکیے کی 55 سالہ نیجلا عثمان کے مطابق وہ اس مشن پر نکلی ہوئی ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہیں اور انہیں صرف ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے امریکی صدر سے سیمپل کی ضرورت ہے۔
ترکیہ کے مقامی اخبار حریت سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتیں۔ وہ بس سچ جاننا چاہتی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ بس جاننا چاہتی ہیں کہ آیا وہ ان کے والد ہیں۔ وہ چاہیں گی کہ ٹرمپ ان سے بات کریں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ راضی ہوتے ہیں تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ ثابت کر سکتی ہیں۔
نیجلا کا مزید کہنا تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ وہ ایک اچھے باپ ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو رد نہیں کریں گے۔