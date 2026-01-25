امریکا: گمشدہ پالتو کتا 10 برس بعد اپنے مالکان سے مل گیا

15 سالہ بٹرکپ 10 سال قبل اپنے مالکان سے بچھڑ گیا تھا

ویب ڈیسک January 25, 2026
امریکا میں جانوروں کے شیلٹر نے ایک فیملی کو ان کے بچھڑے ہوئے پالتو کتے سے 10 برس سے زائد عرصہ بعد ملوا دیا۔

امریکی ریاست فلوریڈا میں موجود میامی ڈیڈ اینیمل سروسز نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ اس ماہ کی ابتدا میں ایک کتے کو شیلٹر میں لایا گیا اور اس کی مائیکرو چپ کو اسکین کیا گیا۔

چپ سے معلوم ہوا کہ کتے کا نام بٹر کپ ہے، اس کی عمر 15 سال ہے اور یہ 10 برس سے گمشدہ ہے۔

مائیکرو چپ کی مدد سے شیلٹر ملازمین نے بٹرکپ کے مالکان سے رابطہ کیا اور ان کو برسوں سے بچھڑے پالتو جانور سے ملوا دیا۔

پوسٹ میں شیلٹر نے لکھا کہ ایسے لمحات ہمیں بتاتے ہیں کہ مائیکرو چپ کیوں ضروری ہے۔
