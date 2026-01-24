امریکا کی متعدد ریاستیں تباہ کن برفانی طوفان کی لپیٹ میں، 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ

اس شدید موسم سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک January 25, 2026
facebook whatsup

امریکا کی متعدد ریاستیں شدید اور تباہ کن برفانی طوفان کی زد میں ہیں، جہاں شدید برفباری اور بارش کے باعث نظامِ زندگی بری طرح متاثر ہو گیا۔

رپورٹس کے مطابق اس شدید موسم سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ ملک کی 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس میں شدید برفباری ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ واشنگٹن، نیویارک، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں بھی شدید برفباری کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکا شدید سرد لہروں کی لپیٹ میں، مشی گن جھیل برف سے ڈھک گئی

نیویارک کے میئر نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے جبکہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو متحرک کر دیا گیا۔

شدید برفانی طوفان کے باعث امریکا بھر میں 10 ہزار سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ 84 ہزار سے زائد صارفین بجلی کی فراہمی سے محروم ہو چکے ہیں۔

امریکی صدر نے کہا ہے کہ وفاقی اور ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا اور طوفان سے متاثرہ تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ حکام کے مطابق صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Jan 24, 2026 11:19 PM |
کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

 Jan 24, 2026 10:42 PM |
سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

 Jan 24, 2026 10:09 PM |

متعلقہ

Express News

افغانستان؛ برفباری اور خون جما دینے والی سردی میں 61 ہلاکتیں؛ 100 سے زائد زخمی

Express News

امریکا اسرائیل خبردار؛، فوج کی نگاہیں ہدف اور انگلی ٹرگر پر ہے؛ ایرانی چیف کمانڈر

Express News

غزہ پر اختیار صرف فلسطینیوں کا ہے؛ اسپین کا ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار

Express News

امریکا؛ سفاک بھارتی کے ہاتھوں بیوی، 3 رشتہ دار قتل؛ بچوں نے الماری میں چھپکر جان بچائی

Express News

بھارتی ایئرلائنز کا سنگین بحران، انڈیگو کی پرواز کو 5 روز میں دوسری مرتبہ بم کی دھمکی

Express News

سوئیڈن سے ملک بدری؛ افغان تارکین وطن کے ہولناک جرائم کی داستان سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو